Після США Макрон зустрівся з Зеленським і Стармером: важливі моменти переговорів

Після візиту до США Макрон обговорив із Зеленським і Стармером мир в Україні. Він заявив про рішучість підтримувати Україну, але деталей не розкрив.

Про це розповідає 24 Канал з посилання на його допис в соцмережі "Х". Президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським після свого візиту до США.

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Мир в Україні на порядку денному

За його словами, Франція готова працювати заради миру в Україні.

Ми сповнені рішучості працювати заради міцного і тривалого миру в Україні,

– написав Макрон.

Однак жодних конкретних деталей щодо змісту переговорів Макрон не розкрив. Відомо лише, що розмови відбулися після його зустрічей у США, де він обговорював питання підтримки України та міжнародної безпеки.

До слова, Франція та Велика Британія можуть відправити війська до України в межах нової безпекової ініціативи через відсутність консенсусу щодо вступу України до НАТО.

Макрон наголосив на необхідності переговорів зі США, союзниками та Україною для визначення дієвих гарантій безпеки та підтримки сильної армії чисельністю близько 800 000 військових.

Французькі та британські війська можуть бути розміщені в Україні для підтримки миру, але не для безпосереднього зіткнення, згідно з визначеними договорами.