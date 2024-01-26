Словаччина – прагматична країна: в ОП сказали, що показали переговори Шмигаля і Фіцо

У середу, 24 січня, в Ужгороді зустрілись український і словацький прем'єр-міністри. Денис Шмигаль і Роберт Фіцо дійшли згоди з низки важливих питань, зокрема щодо чотирирічної програми підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував цю подію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. За його словами, досягнуті домовленості між країнами продемонстрували, що словацький уряд прагматичний.

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"Словаччина сьогодні орієнтується на Європейський Союз, враховуючи конкретні фінансові, технологічні й інші можливості, які від нього отримує", – зазначив Подоляк.

З огляду на це Братислава змушена дотримуватись цінностей і політики ЄС, якщо не хоче втратити свої можливості. Найімовірніше, схожа ситуація буде також з Угорщиною.

Україні потрібно дискутувати

Радник голови ОПУ наголосив, що в сучасному світі з його численними політичними групами важливо постійно пояснювати свою позицію й шукати точки дотику.

Ми можемо знаходити прагматичність, точки дотику, тобто ми даємо це – вони нам дають щось своє. І це правильно, це загальний двосторонній прагматизм,

– пояснив Подоляк.

Звісно, домовитись можна далеко не з усіма. З авторитарними режимами, як-от у Росії, не варто навіть намагатись. Такі країни сприймають згоду на діалог як визнання поразки.

Інтерв'ю Подоляка 24 Каналу за 26 січня: основні тези