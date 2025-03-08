Блукають по світу: чому США та Росія щоразу змінюють місце переговорів

За даними ЗМІ, наступний раунд зустрічі між США та Росією може пройти ще в іншій країні. До того вони зустрічалися в Саудівській Аравії та в Туреччині.

Про це 24 Каналу розповів експерт з українсько-арабських відносин та головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зауваживши, що перша зустріч в Ер-Ріяді була більш відкритою. Саудівська Аравія змогла продемонструвати, що є ідеальною нейтральною стороною між США та Росією. З Туреччиною вийшло по-іншому.

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Чому друга зустріч пройшла в Туреччині

Як розповів Фараджаллах, в Туреччині заявили, що хочуть бути посередником між сторонами. Тому наступні переговори США та Росії пройшли в Стамбулі. Зустріч закінчилася фактично нічим. Все йде важче, ніж хотілося б Трампу.

Трамп думав, що витягне Путіна з ізоляції, тому диктатор буде йому вдячним. Насправді Путін нікуди не спішить. Він не цінує людське життя,

– сказав Фараджаллах.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, ймовірно, бачить, що США та Росія намагаються поділити сфери впливу по всьому світу. Він зрозумів, що найкраща відповідь буде – підтримка України. Тому від нього вже лунали важливі заяви про підтримку територіальної цілісності України, можливого відправлення миротворчих військ та готовність зробити свій внесок у забезпечення безпеки європи.

Ердоган зробив низку важливих заяв. Це налякало Москву та Вашингтон. Вони вирішили піти десь подалі, де в ці ігри не грають. Рубіо та Лавров хочуть зустрітися у більш комфортній для них столиці,

– зауважив Фараджаллах.

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії планують провести зустріч між українською та американською делегацією. Там обговорять основні положення угоди щодо врегулювання війни та початкове припинення вогню.