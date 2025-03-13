Літак спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа приземлився у Москві
- Дмітрій Пєсков підтвердив, що американська делегація летить до Росії для запланованих контактів.
- США намагаються переконати Путіна погодитися на угоду про припинення вогню в Україні, а Росія вже висунула свої вимоги.
Дмітрій Пєсков підтвердив, що переговорники від США прямують до Росії. Американський літак вже приземлився в Москві.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретаря Кремля. За його словами, переговорники від США летять до Росії для запланованих контактів.
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У Росії чекають на делегацію США для переговорів
Оновлено. За інформацією російських ЗМІ, в Москві приземлився літак Gulfstream G650 спецпосланника Трампа по Близькому Сходу Стіва Віткоффа.
Тим часом літак, ймовірно, зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом на борту, вже перетнув російський кордон і прямує до Москви.
У Білому домі раніше підтвердили, що Віткофф відвідає Москву, щоб переконати Путіна погодитися на угоду про припинення вогню в Україні. Візит відбувається на тлі активних дипломатичних маневрів, покликаних знайти можливі шляхи для завершення війни.
До слова, Росія вже висунула США вимоги для припинення війни в Україні, включаючи відмову від членства України в НАТО та міжнародне визнання анексії Криму і чотирьох областей.
США чекають відповіді від Путіна щодо 30-денного перемир'я, на яке Україна погодилась.
Існують побоювання, що Росія може використати припинення вогню для розділення США, України та Європи.