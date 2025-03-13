Літак спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа приземлився у Москві

Дмітрій Пєсков підтвердив, що переговорники від США прямують до Росії. Американський літак вже приземлився в Москві.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретаря Кремля. За його словами, переговорники від США летять до Росії для запланованих контактів.

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У Росії чекають на делегацію США для переговорів

Оновлено. За інформацією російських ЗМІ, в Москві приземлився літак Gulfstream G650 спецпосланника Трампа по Близькому Сходу Стіва Віткоффа.

Тим часом літак, ймовірно, зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом на борту, вже перетнув російський кордон і прямує до Москви.

У Білому домі раніше підтвердили, що Віткофф відвідає Москву, щоб переконати Путіна погодитися на угоду про припинення вогню в Україні. Візит відбувається на тлі активних дипломатичних маневрів, покликаних знайти можливі шляхи для завершення війни.

До слова, Росія вже висунула США вимоги для припинення війни в Україні, включаючи відмову від членства України в НАТО та міжнародне визнання анексії Криму і чотирьох областей.

США чекають відповіді від Путіна щодо 30-денного перемир'я, на яке Україна погодилась.

Існують побоювання, що Росія може використати припинення вогню для розділення США, України та Європи.