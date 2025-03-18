Путін намагається схилити Трампа до поступок, що вигідні Росії, – ISW

Нещодавно Дональд Трамп змінив риторику та різко пішов на зближення з Росією. У Інституті вивчення війни проаналізували, як російський президент намагається на нього вплинути.

Президент Росії Владімір Путін частково відстояв свої інтереси в питанні пропозиції 30-денного припинення вогню в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Про що говорити із Путіним

Це дасть Москві отримати превентивні поступки від президента США під час майбутніх переговорів щодо припинення війни.

Трамп анонсував переговори з Путіним 18 березня. Він зазначав, що "хоче побачити", чи зможуть вони покласти край війні. За словами президента США, вони обговорять території, електростанції та розподіл певних активів.

В Інституті нагадали, що США та Україна погодилися на пропозицію про 30-денне припинення вогню, яке залежить від того, чи прийме його Росія.

Однак 13 березня Путін відкинув пропозицію. Він вважає, що припинення бойових дій має бути довгостроковим. Також він вважає, що воно має усувати першопричини війни.

У пропозиції України та США про тимчасове припинення вогню мовилось, що сторони обговорюють питання повернення військовополонених, затриманих цивільних осіб і примусово депортованих українських дітей.

Проте у цій пропозиції не згадувалось про переговори з Росією щодо території, енергетичної інфраструктури чи активів.

Владімір Путін пропонував зателефонувати Трампу й обговорити "питання", пов'язані з пропозицією про перемир'я і можливістю України мобілізувати сили й отримувати військову допомогу від партнерів і союзників. Ці питання не буди включені у пропозицію про припинення вогню на 30 днів.

У такий спосіб Путін намагається змусити Трампа піти Росії на поступки та допомогти досягнути її військових цілей. Якщо Україна та США погодяться на умови Путіна, то втратять важелі впливу.

Цілі Росії незмінні

Аналітики впевнені, що у Кремлі досі хочуть знищити суверенітет України.

Аналітики зробили такий висновок тому, що Росія вимагає зафіксувати нейтральний статус України та відмову НАТО приймати країну в Альянс у майбутньому.

А також Кремль не хоче приймати перспективу введення в Україну миротворців.

У Москві заявляють, що будь-які переговори стосовно майбутніх міжнародних миротворчих місій в Україні, повинні проводитися лише після укладення остаточної мирної угоди для завершення війни.