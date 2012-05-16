Як пройшла зустріч з Росією у Стамбулі: головні тези української делегації

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися перемовини української та російської делегації. Це перша пряма зустріч сторін з 2022 року.

За результатами зустрічі українські перемовники вийшли з заявами. Головні тези для вас передає 24 канал.

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Результати переговорів Росії та України у Стамбулі