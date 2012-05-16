Як пройшла зустріч з Росією у Стамбулі: головні тези української делегації
У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися перемовини української та російської делегації. Це перша пряма зустріч сторін з 2022 року.
За результатами зустрічі українські перемовники вийшли з заявами. Головні тези для вас передає 24 канал.
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Результати переговорів Росії та України у Стамбулі
Рустем Умєров заявив, що Україна здатна продовжувати боротьбу, але зараз потрібно закінчити цю війну. Україна хоче миру, Україна сфокусована на людях. Ми звісно здатні продовжувати боротьбу, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну, Георгій Тихий заявив, що Володимир Зеленський готовий напряму зустрітися з Путіним. За його словами, Україна хоче досягти прогресу і для цього треба організувати зустріч на рівні очільників країн Георгій Тихий пояснив, що передусім потрібно побачити "чіткі документи". Важко сказати. В принципі так, але нам потрібно подивитися на чіткі документи і тоді ми зможемо порівняти. Наскільки я розумію, були нові вимоги, На прохання повідомити про вимоги росіян Георгій Тихий заявив, що не він не може розкривати зміст переговорів, адже "це просто некоректно". Речник МЗС додав, що російська делегація, можливо, мала обмежений мандат, щоб підписати який-небудь документ про припинення вогню, на відміну від української. Перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця заявив, що зустріч лідерів України та Росії дозволить вирішити багато питань, бо тільки Путін ухвалює рішення в Росії. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під час переговорів було три пріоритети – повернення людей, припинення вогню і домовленість про зустріч Зеленського та Путіна. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна має багатий досвід переговорів з росіянами з 2014 року. Українська делегація знає, як поводитися в таких ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони, За словами Тихого, українська делегація чудово впоралася і її позиція залишилася незмінною. Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що робота щодо обміну полоненими вже почалася. Починаючи з сьогоднішнього дня ми опрацьовуємо списки осіб, які повернуться на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною, Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Володимир Зеленський чекав на дискусії високого рівня. За його словами, наступним кроком має стати організація зустрічі з Путіним.
– сказав міністр.
Під час переговорів росіяни висунули нові вимоги
– сказав речник МЗС.
Російська делегація озвучила низку неприпустимих речей
– заявив він.
Росія погодилася обміняти 1000 осіб
– сказав він.
Наступний крок – зустріч з Путіним
Рустем Умєров заявив, що Україна здатна продовжувати боротьбу, але зараз потрібно закінчити цю війну.
Україна хоче миру, Україна сфокусована на людях. Ми звісно здатні продовжувати боротьбу, але врешті-решт нам треба закінчити цю війну,
Георгій Тихий заявив, що Володимир Зеленський готовий напряму зустрітися з Путіним.
За його словами, Україна хоче досягти прогресу і для цього треба організувати зустріч на рівні очільників країн
Георгій Тихий пояснив, що передусім потрібно побачити "чіткі документи".
Важко сказати. В принципі так, але нам потрібно подивитися на чіткі документи і тоді ми зможемо порівняти. Наскільки я розумію, були нові вимоги,
На прохання повідомити про вимоги росіян Георгій Тихий заявив, що не він не може розкривати зміст переговорів, адже "це просто некоректно".
Речник МЗС додав, що російська делегація, можливо, мала обмежений мандат, щоб підписати який-небудь документ про припинення вогню, на відміну від української.
Перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця заявив, що зустріч лідерів України та Росії дозволить вирішити багато питань, бо тільки Путін ухвалює рішення в Росії.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під час переговорів було три пріоритети – повернення людей, припинення вогню і домовленість про зустріч Зеленського та Путіна.
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна має багатий досвід переговорів з росіянами з 2014 року.
Українська делегація знає, як поводитися в таких ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони,
За словами Тихого, українська делегація чудово впоралася і її позиція залишилася незмінною.
Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що робота щодо обміну полоненими вже почалася.
Починаючи з сьогоднішнього дня ми опрацьовуємо списки осіб, які повернуться на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною,
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Володимир Зеленський чекав на дискусії високого рівня.
За його словами, наступним кроком має стати організація зустрічі з Путіним.