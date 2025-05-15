Зустріч між Україною та Росією поки не заплановано, – CNN
- Зустріч між Україною та Росією ще не заплановано, попри заяви Росії про перенесення на пізніший час.
- Зеленський проводить зустріч з Ердоганом для обговорення важливих рішень, зокрема щодо рівня російської делегації та їхніх повноважень.
Росіяни всіляко маніпулюють темою переговорів. Вони то переконують, ніби вже давно чекають на Зеленського, то говорять, що зустріч перенесено. У Туреччині пояснили, що відбувається насправді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Час зустрічі обох делегацій ще не призначено
Як повідомили джерела CNN, у Стамбулі перебуває "технічна" російська делегація. А ще – "деякі американські чиновники".
Джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомило CNN, що "зустрічі ще не заплановано" між Росією та Україною, у відповідь на заяви Москви про те, що зустріч була запланована на сьогоднішній ранок, а потім перенесена на другу половину дня за турецьким часом,
– наголосили в медіа.
Також Зеленський проводить зустріч з Ердоганом.
"У нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони ухвалювати хоч якісь рішення. Тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює їх", – пояснив український президент.
Путін зумисне створює невизначеність довкола перемовин. Так йому простіше впливати на інформаційний простір інших країн.