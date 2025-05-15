Час проведення переговорів між Україною та Росією в Туреччині ще не визначено

У четвер, 15 травня, можуть відбутися переговори України та Росії, які раніше пропонував Владімір Путін. Російська делегація та представники США вже в Стамбулі, але час перемовин не визначено.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про переговори України та Росії в Туреччині

Джерела видання повідомляють, що делегація з Росії технічного рівня та деякі представники США зараз перебувають у Стамбулі. Про час переговорів інформації ще немає.

Час зустрічі ще не визначено. У цьому контексті не йдеться про жодне перенесення,

– зазначили там.

Телеканал CNN також отримав інформацію щодо перемовин. За словами джерел у МЗС Туреччини, наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною. Водночас у Кремлі заявляють, що переговори були призначені на сьогоднішній ранок, а потім перенесені на післяобідній час.

Володимир Зеленський прибув до Анкари, там він має зустрітися з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про склад російської делегації для переговорів з Україною. Туди не входять високопосадовці – ані міністр закордонних справ Лавров, ані помічник Путіна Ушаков. Очільника Кремля Владіміра Путіна також там немає.

Президент України заявив, що рівень делегації росіян схожий на бутафорський. Подальші кроки він вирішить з Ердоганом.