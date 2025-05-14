Повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента Reuters Філа Стюарта.

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Що відомо про візит Віткоффа та Рубіо до Туреччини

Представник США на Близькому Сході Віткофф повідомив, що разом із держсекретарем Марко Рубіо відвідає Туреччину. Однак їх візит запланований на п'ятницю, 16 травня.

Зауважимо, що можливі переговори між українською та російською стороною заплановані на четвер, 15 травня.

Віткофф також додав, що поки неясно, чи буде глава Кремля Владімір Путін присутній на запланованих переговорах.

Водночас Віткофф не уточнив, чи приєднається до поїздки до Туреччини спецпосланець з питань України та Росії Кіт Келлог. Хоча раніше Келлог публічно не проводив зустрічей із російськими представниками, останніми днями низка ЗМІ повідомляла, що він також може прибути до Стамбула.

До слова, Bloomberg пише про те, що президент США Дональд Трамп не буде присутнім у Стамбулі 15 травня. Водночас не виключено, що американський лідер може приїхати до Стамбулу найближчими днями.