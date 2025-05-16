Доки наша делегація буде проводити заходи в Стамбулі, Володимир Зеленський зустрічатиметься з лідерами ЄС в Албанії. Очікується, що він говоритиме зі Стармером, Макроном і Мерцом щодо завершення війни та санкцій проти Росії.