Зранку 16 травня у Стамбулі стартувала тристороння зустріч між Україною, США та Туреччиною. Цікаво, що у складі американської делегації все ж присутній держсекретар Марко Рубіо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про тристоронні переговори у Стамбулі

Так, Туреччина на переговорах у Стамбулі представляють голова Національної розвідувальної організації Ібрагім Калин та очільник МЗС Хакан Фідан.

З американської сторони присутні держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Кіт Келлог та посол США у Туреччині Том Баррак. Українську делегацію в Стамбулі очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Тристороння зустріч за участі представників Києва, Вашингтона і Анкари стартувала о 10:45.

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Вже на 12:30 заплановані переговори Росії, України та Туреччини. Російську делегацію очолює помічник Путіна Володимир Мединський. Цікаво, що росіяни проти присутності представників США на зустрічі. Також ЗМІ стверджують, що представник Туреччини після привітання має покинути перемовини.

За даними BBC, директор з політичного планування Майкл Ентон проведе окрему зустріч з очільником російської делегації Мединським.