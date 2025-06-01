Зеленський назвав позиції України перед зустріччю в Стамбулі 2 червня

У понеділок, 2 червня, в Стамбулі має пройти чергова зустріч сторін. Володимир Зеленський чітко назвав вимоги України задля укладання майбутього мирного договору.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення президента України.

Дивіться також США можуть тиснути на Україну, Київ у невигідній ситуації – WP про мирні перемовини

Чого прагне досягти Україна на переговорах в Стамбулі

Володимир Зеленський 1 червня, напередодні нового раунду переговорів у Туреччині, заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України.

За словами українського лідера, держава робить все, аби зберегти незалежність та захистити людей. Тож структури отримали завдання на найближчий час для подальшого ходу оборони.

Делегацію на переговорах в Туреччині очолить міністр оборони Рустем Умєров. Президент визначив позиції України на майбутніх переговорах:

повне й безумовне припинення вогню;

звільнення полонених;

повернення викрадених дітей.

Україна також прагне встановити надійний і тривалий мир. Тож наразі готуватиметься зустріч на найвищому рівні.

Ключові питання можуть вирішити тільки лідери,

– зауважив Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі не реагують на заклики зупинити бойові дії та всіляко відтягують обговорення цієї теми. Ворожа сторона навіть не представила Україні "меморандум перед мирною угодою", укладання якого запропонував сам президент Владімір Путін.