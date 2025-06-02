"Є єдиний прогрес": Умєров доповів Зеленському про зустріч з російською делегацією у Стамбулі
- Очільник Міноборони України доповів Зеленському про сьогоднішню зустріч з російською делегацією у Стамбулі.
- Він розповів деталі та про що домовилися з російською стороною під час перемовин.
В понеділок, 2 червня в Стамбулі відбулися перемовини між українською та російською делегаціями. Очільник Міноборони України повідомив, що доповів президенту про сьогоднішню зустріч з росіянами.
Після повернення до Києва він передасть пропозиції російської сторони, які вона надала лише сьогодні безпосередньо під час переговорів. Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра.
Дивіться також "Чудова зустріч": Ердоган висловився про переговори між Україною та Росією в Стамбулі
Зустріч делегацій України та Росії в Туреччині
Умєров наголосив, що українська сторона діяла чітко й послідовно та передала позиції, сформульовані українським президентом.
Одна з ключових – безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це наш принцип і позиція партнерів протягом багатьох місяців. Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства,
– зазначив очільник Міноборони.
Умєров підкреслив, що саме тому Україна звертається до світу – "потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів".
"Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від Росії з'явився лише сьогодні – вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни", – зазначив він.
Глава оборонного відомства України зауважив, що виглядає так, що російська сторона вкотре тягне час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій.
Єдиний прогрес – звільнення наших людей з полону,
– підкреслив Умєров.
Зокрема, є відповідні домовленості:
- обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих – "всіх на всіх"
- обмін усіх солдатів віком 18–25 років – "всіх на всіх"
- повернення тіл полеглих – 6000 на 6000
Українська делегація також передала повністю верифікований список викрадених українських дітей.
"Повернення хоча б частини – стане гуманітарним актом, якщо Росія справді хоче рухатись до миру", – підкреслив міністр оборони.
Крім цього, наша сторона запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Бо, як підкреслив Умєров, "рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення".
Якщо ж і це – спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора,
– наголосив глава Міноборони.