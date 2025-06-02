"Є єдиний прогрес": Умєров доповів Зеленському про зустріч з російською делегацією у Стамбулі

В понеділок, 2 червня в Стамбулі відбулися перемовини між українською та російською делегаціями. Очільник Міноборони України повідомив, що доповів президенту про сьогоднішню зустріч з росіянами.

Після повернення до Києва він передасть пропозиції російської сторони, які вона надала лише сьогодні безпосередньо під час переговорів. Про це пише 24 Канал з посиланням на міністра.

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Зустріч делегацій України та Росії в Туреччині

Умєров наголосив, що українська сторона діяла чітко й послідовно та передала позиції, сформульовані українським президентом.

Одна з ключових – безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Це наш принцип і позиція партнерів протягом багатьох місяців. Росія відкидає навіть саму ідею припинити вбивства,

– зазначив очільник Міноборони.

Умєров підкреслив, що саме тому Україна звертається до світу – "потрібен тиск заради справжнього миру, а не імітації переговорів".

"Наші документи були передані заздалегідь. Натомість "меморандум" від Росії з'явився лише сьогодні – вже під час зустрічі. Що створило передумови, щоб ця зустріч не дала тих результатів, які потрібні для закінчення війни", – зазначив він.

Глава оборонного відомства України зауважив, що виглядає так, що російська сторона вкотре тягне час, намагаючись створити "картинку дипломатії" для США без реальних дій.

Єдиний прогрес – звільнення наших людей з полону,

– підкреслив Умєров.

Зокрема, є відповідні домовленості:

обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих – "всіх на всіх"

обмін усіх солдатів віком 18–25 років – "всіх на всіх"

повернення тіл полеглих – 6000 на 6000

Українська делегація також передала повністю верифікований список викрадених українських дітей.

"Повернення хоча б частини – стане гуманітарним актом, якщо Росія справді хоче рухатись до миру", – підкреслив міністр оборони.

Крім цього, наша сторона запропонували провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня. Бо, як підкреслив Умєров, "рішення можуть ухвалювати лише ті, хто дійсно ухвалює рішення".

Якщо ж і це – спроба затягнути час, то відповідь має бути одна: жорсткіші міжнародні санкції. Україна залишається на позиціях сили, принциповості й здорового глузду. Ми хочемо миру. Але не будь-якою ціною. І не на умовах агресора,

– наголосив глава Міноборони.