Новий раунд переговорів у Стамбулі: в ISW пояснили, що стоїть за вимогами Кремля

Українська та російська делегації під час переговорів у Стамбулі 2 червня досягли домовленостей лише щодо обміну полоненими. Відмова Росії передати Україні свій "меморандум" з умовами мирного врегулювання до зустрічі фактично забезпечила непродуктивність переговорів і ще більше затягнула процес.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які результати переговорів у Стамбулі

За словами аналітиків ISW, Росія навмисне затягує мирний процес і продовжує війну, щоб досягти нових успіхів на полі бою.

У російському "меморандумі" повторюються давні вимоги Кремля щодо значних територіальних і політичних поступок від України, натомість Росія не пропонує жодних компромісів. Зокрема, в документі йдеться про необхідність "усунення корінних причин" війни, серед яких Росія називає розширення НАТО на схід із 1990-х років і нібито утиски російськомовних в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Кремль вимагає "денацифікації" та "демілітаризації" України – ці терміни фактично означають зміну влади, встановлення проросійського уряду та значні обмеження обороноздатності країни,

– зазначають в ISW.

Представники російської влади також систематично називають усі проєвропейські українські уряди після Революції Гідності 2014 року "нелегітимними". Владімір Путін і його оточення неодноразово заявляли, що не збираються підписувати жодних угод з українською "нелегітимною" владою.

Однак нинішній український уряд є легітимним і продовжує дотримуватися Конституції України, тому вимога Росії щодо обрання нового уряду перед укладенням довгострокової мирної угоди, є просто черговою вимогою щодо зміни режиму,

– йдеться у звіті аналітиків.

В ISW нагадали, що Путін під час виступу 14 червня 2024 року зажадав, щоб України розпочала "повне виведення" військ з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також очільник Кремля захотів, щоб Україна офіційно відмовилася від своєї мети вступити в НАТО до того, як Росія зможе погодитися на припинення вогню та мирні переговори.

За даними аналітиків, станом на 14 червня 2024 року Росія окупувала приблизно 75% чотирьох областей, а станом на 2 червня 2025 року – 79,8%. Наразі Україна контролює решту 20% Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, що загалом становить близько 21 616 квадратних кілометрів території.

У неокупованих районах цих чотирьох областей також розташовано п'ять великих міст (Херсон і Запоріжжя, а також Краматорськ, Костянтинівка й Слов'янськ) із загальним довоєнним населенням понад 1,3 мільйона людей.

Російські війська не продемонстрували здатність захоплювати міста такого розміру з початку 2022 року, і російські військові майже напевно не здатні провести успішну наступальну операцію із захоплення одного з цих міст після трьох років війни та занепаду,

– підкреслюють в ISW.

За словами аналітиків, Росія залишатиметься відданою вимогам, які рівнозначні повній капітуляції України, доки Путін вірить, що він може перемогти Україну військовим шляхом.