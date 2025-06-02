Другий етап перемовин України та Росії у Стамбулі: все, що відомо

У Стамбулі починається другий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони знову сідають за стіл переговорів у спробі знайти дипломатичне вирішення війни.

У Стамбулі відбувається другий раунд перемовин між Україною та Росією. Безпекові гарантії, припинення вогню та домовленості між країнами – розповідає 24 Канал.

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Як просуваються переговори між Росією та Україною