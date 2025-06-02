Поводилися спокійніше, хоча все ще нахабно, – Зеленський про делегацію Росії на переговорах

Володимир Зеленський розповів, що російська делегація під час другого раунду переговорів у Стамбулі поводилися трохи спокійніше, порівняно з першим. Однак усе ще з нахабністю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час спілкування із журналістами.

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Що сказав Зеленський про поведінку росіян у Стамбулі

Володимир Зеленський зазначав, що російська делегація у Туреччині під час перемовин з Україною, як йому сказали, поводилися спокійніше, ніж це було на зустрічі 15 травня.

Але нахабство, знаєте, воно вже як є, то воно таке є. Тому нахабні люди поводилися трішки скромніше,

– зауважив президент.

Водночас глава держави сказав, що подивимося, можливо треба ще пару якихось заходів провести, і вже російська делегація спробує поводитися як нормальні люди.

Зеленський підкреслив, що російська сторона також заявляла про нібито погрози з боку України їхньому життю.

"Я, чесно кажучи, здивований, я впевнений, що наші люди абсолютно коректно поводилися. Я так розумію, що їм дзвонять після першої зустрічі, дзвонять телефоном, або куди там їм дзвонять, я не знаю. І щось там погрожують, там є відповідні заяви, мені про це сказали. Тому, чесно кажучи, здивований такими меседжами", – наголосив український лідер.

До слова, раніше у мережі помітили, що у російської делегації були доволі "кислі" обличчя під час перемовин з Україною у Стамбулі 2 червня. Припускають, що причиною цього могла стати успішно операція СБУ "Павутина" днем раніше, де вдалося уразити та знизити ворожі стратегічні носії крилатих ракет.