"Це ультиматум": в МЗС прокоментували вимоги росіян під час переговорів у Стамбулі

У середу, 23 липня, в Стамбулі відбувся третій раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас документи, які сторони обговорювали на зустрічі, не є меморандумами в повному розумінні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого після третього раунду переговорів у Стамбулі.

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Що Україна та Росія обговорювали в Стамбулі?

Георгій Тихий заявив, що документи, які обговорювалися в Стамбулі, було б некоректно називати "меморандумами", як це роблять росіяни.

Тому що меморандум – це те, що узгоджено двома сторонами. Це є їхня стратегія. Але ми вважаємо, що це проєкти, пропозиції, бачення,

– пояснив він.

За словами речника МЗС, український проєкт меморандуму є реалістичним і конструктивним, тоді як російський документ має характер ультиматуму та містить чимало максималістських вимог і заяв.

Тихий наголосив, що обидва документи суттєво відрізняються за своєю природою і це важливо зазначати.

Нагадаємо, під час переговорів у Стамбулі українська сторона озвучила російській делегації три ключові пріоритети. За словами Рустема Умєрова, йдеться про повне та безумовне припинення вогню, організацію зустрічі глав держав, а також продовження гуманітарного треку.