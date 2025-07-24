"Показовий момент": у чому "зійшлися" делегації України та Росії на переговорах

У Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Суттєвих поступок з жодної сторін не відбулося, а зустріч лідерів поки відкладають на невизначений час.

Під час нових переговорів російська сторона не була такою емоційною. Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, зауваживши, що також було менше повчань з боку Москви.

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Не могли не приїхати

"Делегації довше летіли до Стамбула, ніж спілкувалися. Це дуже показовий момент, адже сторони дуже різні. Знайти хоча б якусь спільну мету дуже важко", – підкреслив Олег Лісний.

Проте ні Україна, ні Росія не могли не відправити своїх представників до Стамбула. У такому випадку одну зі сторін звинуватили б у зриванні мирного процесу. Тож вони не можуть ігнорувати нові раунди переговорів. Поки це єдиний фактор, який об'єднує обидві делегації.

Головне, що вдалося зробити – це гуманітарна складова. Також важливо, що ми чітко проартикулювали, що готові зустрічатися на рівні лідерів держав,

– наголосив політолог.

Щодо меморандума, то поки він є лише з боку України. Росіяни висунули тільки умови капітуляції, які не можна розглядати серйозно. Так Кремль намагається повторити "Мінський процес" і максимально затягнути час.

Яку ідею запропонувала Росія?

Під час переговорів окупанти сказали, що нібито готові на короткотривалі перемир'я для того, щоб забрати поранених і полеглих. Українська делегація розгляне такий варіант, але варто розуміти, що це аж ніяк не є справжнім припиненням вогню.

Українська делегація не підіграла російській, щоб потім росіяни не могли вийти до преси й сказати, що нібито домовились про перемир'я. Ми бачимо підміну понять. Україна виступає за всеосяжне перемир'я, Росія - за тимчасове,

– підкреслив Олег Лісний.

Тільки справжнє припинення вогню може стати початком для справжніх перемовин. Саме на цьому наполягає Україна та Сполучені Штати.

Залишається сподіватися, що Дональд Трамп побачив, якою є реальна позиція Росії. Володимир Путін не готовий змінювати свої позиції та починати конструктивну роботу.

Зауважимо, після завершення перемовин стало відомо, що в Україну повернулися військовополонені. Загалом за результатами зустрічей у Стамбулі вдалося звільнити понад 1000 бранців. Робота над наступними обмінами триває.