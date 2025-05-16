"Наділені якимось мандатом": про що говоритиме українська делегація з російською

У Стамбулі мають відбутися переговори делегацій України та Росії. Ключове питання – встановлення 30-денного перемир'я. Попри те, що Москва надіслала на переговори відвертих "фріків", зустріч усе ж необхідна.

Вона має показати, чи справді Росія готова говорити про тривале припинення вогню. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

До теми Вже незабаром розпочнеться зустріч України та Росії: усе, що відомо про переговори у Стамбулі

Яку маячню заявила російська делегація

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливому питанні: чому на переговори від Сполучених Штатів Америки прибув державний секретар Марко Рубіо, від Туреччини та України – очільники МЗС, а з боку Росії – відповідного представника немає. На думку політолога, відповідь навряд чи з'явиться до завершення "переговорного процесу".

Оскільки очільник так званої "російської делегації" сказав, що в них начебто є повний мандат на проведення перемовин. Мовляв, вони отримали всі необхідні вказівки від керівника Росії та готові про щось говорити й домовлятися,

– зазначив Рейтерович.

Владімір Мединський навіть згадав про "готовність до певних компромісів". Однак головним у його заяві було те, що Росія розглядає ці перемовини як продовження мирних переговорів 2022 року. Проте з того часу ситуація докорінно змінилася: російські війська більше не стоять під Києвом, Херсон та майже вся Харківська область звільнені, а всередині самої Росії горять нафтопереробні заводи та військові аеродроми.

Зазначимо! У Стамбулі розпочалася тристороння зустріч Туреччина – США – Україна. США представляють Марко Рубіо та Кіт Келлог. Україну – Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Олександр Бевз та Рустем Умєров. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Втрати російської армії – загиблими, пораненими та покаліченими – наближаються до мільйона. Тому говорити про "продовження" тих переговорів виглядає щонайменше дивно.

Що важливого сказав Зеленський

Ключовою заявою дня, на думку політолога, стала саме заява українського президента.

Він чітко окреслив мандат української делегації – це винятково питання 30-денного перемир'я. Все інше не має сенсу. Зустріч із російською делегацією можлива, але лише для того, щоб з'ясувати: чи готові росіяни говорити про перемир'я.

Якщо ж вони почнуть знову говорити про "денацифікацію" чи "демілітаризацію", перемовини миттєво припиняться. У такому разі Україна буде абсолютно у своєму праві – без жодних застережень з боку партнерів, які також вважають, що перемир'я є пріоритетом.

Необхідно дочекатися зустрічі й дивитися, чим вона закінчиться. У мене немає якогось великого оптимізму,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Після того як Путін направив на переговори людей, яких ніхто не знає – відвертих "фріків" – сподіватися на змістовну розмову важко. Делегати від Росії – Владімір Мединський, Міхаіл Галузін, Ігор Костюков, Алєксандр Фомін та кілька "експертів".