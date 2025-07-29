Голова переговорної групи Росії у Стамбулі Володимир Мединський потрапив під гнів родичів військовополонених. Ті звинуватили соратника Путіна у поширенні брехні.

Нагадаємо, що під час другого раунду перемовин у Стамбулі, який відбувся 2 червня 2025 року, сторони домовилися про черговий обмін полоненими у категоріях – молодші за 25, важкопоранені і тяжкохворі. На сьогодні вже відбулося кілька обмінів у межах цієї домовленості, передає 24 Канал.

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Чим обурив росіян Мединський?

23 липня Володимир Мединський публічно заявив, що домовленості від 2 червня 2025 року щодо обміну військовополоненими у форматі "усіх на всіх" у кількох категоріях були повністю виконані.

Громадський рух, який займається пошуком та поверненням додому військових армії Росії, "Наш вихід" переконує, що чиновник бреше.

Ми знаємо, що такі військовополонені все ще перебувають у полоні в Україні. І це припущення, а факт. Ми особисто зустрічаємося з ними у таборах для військовополонених. Серед них багато молодих, поранених і хворих – тих, хто, за словами Володимира Мединського, нібито вже повернувся до Росії,

– йдеться у заяві руху.

"Наш вихід" написав листа Путіну та міністру оборони Росії Бєлоусову із проханням перевірити інформацію, озвучену Мединським, та вжити заходів.

У листі зазначено, що Мединський або не володіє інформацією, або свідомо бреше, що у будь-якому з випадків є неприпустимо.

Росіяни кажуть, що він не повинен представляти Росію на переговорах у Стамбулі. Потрібна кадрова заміна.