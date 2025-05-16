Росіяни відверто погрожували українським делегатам на переговорах: ексклюзивні деталі розмов

У Стамбулі пройшла зустріч української та російської делегацій. Попри деякі важливі напрацювання щодо обміну полонених, росіяни вкотре довели свою цинічну позицію щодо України.

Детальніше про це розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Стамбулі.

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Як минула зустріч делегацій

Російська сторона на перемовинах у Стамбулі не демонстрували жодного конструктиву. Хоч представник російської делегації Владімір Мединський заявив, що Росія нібито задоволена перебігом розмови і навіть розгляне можливість зустрічі диктатора Владіміра Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Втім, цілком імовірно, що під час проговорення деталей такої зустрічі, росіяни знову розповідатимуть, що Україна має покинути межі чотирьох регіонів, а також Криму. Подібні заклики лунали і на сьогоднішніх перемовинах.

Ба більше, є попередня інформація про те, що росіяни почали відверто погрожувати українським делегатам. Посіпаки Путіна заявили представникам від України, що ті, мовляв, можуть втратити на війні своїх близьких. Крім того, російська сторона переконувала, що Україна нібито втратить набагато більше, якщо не погодиться вийти з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Так само росіяни погрожували захопленням Харківської області, й обурили вимогою створити демілітаризовану зону у Сумській області.

Неможливо вислуховувати всю цю маячню Росії про захоплення тих чи інших територій. Ще рік тому росіяни розпочали наступ на півночі Харківщини, і по сьогодні не змогли пройти навіть Вовчанськ – це доволі невеликий населений пункт. Всі їхні балачки і погрози є просто безглуздям,

– прокоментувала слова росіян Андріана Кучер.

Ба більше, журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, росіяни погрожували готовністю воювати роками. Мовляв, війна Росії та Швеції на початку 18 століття тривала 21 рік, то ж і тут окупанти "можуть повторити".

Зрозуміло, що у такий спосіб російська делегація намагається тиснути на українську. Тактика кремлівських посіпак тут залишається незмінною.