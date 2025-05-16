Росіяни вже готують свою аудиторію до провалу переговорів: ексклюзивний репортаж зі Стамбула

Росіяни отримують методички, як висвітлювати переговори у Стамбулі. Якщо послухати, про що говорить ворожа пропаганда, то очевидно, що вони уже готують жителів Росії до провалу цього процесу.

Зокрема, вони розповідають, що нібито санкції проти Росії не принесуть серйозної шкоди. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що путінські пропагандисти говорять, що Росія нібито успішно справляється з викликами.

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"Вони говорять про те, що нові санкції не завдадуть шкоди розвитку країни. Росія, мовляв, успішно справляється з викликами будь-яких санкцій, а бюджет країни зверстаний, так би мовити, з урахуванням цих потенційних економічних обмежень", – сказала вона.

Окремо вони згадують санкції та торгівлю енергоресурсами, що начебто "не впливає на стан їхнього енергетичного комплексу", який "стабільно розвивається". У такий спосіб росіяни фактично готуються до результатів цих переговорів.

Переговори делегацій

Андріана Кучер зазначила, що відбулися переговори делегацій України, США та Туреччини. Важливо, що американську делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо. Також там присутній генерал Кіт Келлог. Варто звернути увагу, що у складі делегації немає спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який відомий своєю неоднозначною позицією.

Мовиться про те, що крило у Білому домі, яке виступає за антиросійську політику, зараз перемагає. Принаймні маємо такі обережні сигнали, які можуть про це свідчити. Будемо бачити далі. Можливо, уже пізніше тут з'явиться Стів Віткофф, який обіцяв тут бути і анонсував свій візит. Але поки його тут немає,

– підкреслила вона.

Ця зустріч була покликана, аби узгодити позиції сторін перед іншою зустріччю – щодо відновлення вперше за час повномасштабної війни прямих переговорів між Україною та Росією.