У Зеленського сказали, за якої умови Путін може з'явитися у Стамбулі

У четвер, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський чекатиме Владіміра Путіна на переговорах у Стамбулі. Російський диктатор може там з'явитися, якщо отримає гарантії, що дозволять йому продовжувати війну.

Зокрема, Путін хоче отримати гарантії, що санкції проти Росії не будуть посилюватися. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Путін хоче виграти час

Михайло Подоляк зазначив, що Путін хотів контролювати процеси. Тобто бути на переговорах як глобальний модератор, який одноосібно впливає на війну і буде вирішувати, що, коли і як буде відбуватись.

Однак на так званого очільника Кремля чиниться величезний тиск. Зокрема, лідер США Дональд Трамп заявляє, що готовий бути присутнім у ролі посередника чи гаранта на переговорах, якщо там буде Путін. Також є заяви Китаю, Бразилії, Туреччини, що вони готові вітати, якщо російський диктор буде перебувати на прямих переговорах з Україною.

Якщо Путін отримає гарантії, то може з'явитись в Стамбулі. Але тільки якщо отримає гарантії, що йому дозволять продовжувати війну. Він приїде, буде говорити різну маячню, якщо отримає гарантії, що максимально жорсткі санкції не будуть вводитись насамперед США. Друге – те, що він отримає гарантії можливості продовження війни, принаймні весною-літом 2025, що постачання зброї в Україні не буде суттєво нарощене,

– підкреслив посадовець.

Якщо Путін отримає усі ці гарантії, на нього буде знижено тиск з боку країн Глобального Півдня, насамперед Китаю. Вони повернуться до нейтральної риторики. Пекін вже неодноразово наполягав на 30-денному безумовному припиненні вогню як першому етапі до миру.

Також у Росії ще буде певний час для продовження війни. Крім того, не будуть застосовані жодні суттєвіші санкції щодо Росії. А ще збережеться так званий режим "м'якої дипломатії", запропонований адміністрацією Трампа.

Якщо його немає в Туреччині, то це все має бути максимально масштабоване. Військове постачання в Україні, інвестиції зовсім іншого рівня у мілітарні виробництва, санкції зовсім іншого рівня і так далі. Путін хоче грати тут певну гру. Тому що він заявився, думаючи, що ніхто не буде готовий до прямих міжпрезидентських переговорів як таких,

– пояснив радник голови ОПУ.

Владімір Путін не очікував відповідних заяв від Трампа, того тиску, який чинять на Росію Китай, Бразилія і Туреччина. Також він не очікував жорстких заяв Володимира Зеленського.

Якщо вони зараз будуть імітувати готовність до чогось, то тоді вони отримують ще певний час для продовження війни. Тому вони шукають ту стратегію гри, яка дала б їм максимальний результат,

– сказав Подоляк.

Відсутність Путіна на переговорному процесі буде чітко свідчити про те, що Росія не готова до миру, до виходу з війни. Тоді можна буде ставити крапку на усіх "м'яких стратегіях" щодо Путіна. Навіть країни, які більш нейтральні, будуть чітко наполягати на тому, що країна-агресорка має припинити війну проти України.