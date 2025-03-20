Зеленський відповів, чи говорив з Трампом про визнання Криму російським
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів з Трампом не обговорювалося питання визнання Криму російським.
- Зеленський підкреслив, що Крим є невіддільною частиною України, з унікальною природою та без українців він втрачає туристичну привабливість.
- Президент зазначив, що раніше влітку у Крим приїжджали 3 мільйони туристів, з яких 2,8 мільйона були українцями, і зараз там немає туризму та економічної активності.
Днями ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість визнання Криму російським. Президент України розповів, чи підіймалася ця тема під час переговорів з Трампом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере за підсумками переговорів.
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Зеленський пригадав розмову з Трампом про Крим
Володимир Зеленський зазначив, що Трамп у розмові з ним не порушував питання того, кому належить Крим.
Ми колись говорили з ним про Крим ще у вересні у Нью-Йорку. Його цікавило, як це виглядає, чому українці так люблять Крим і тощо. Ми просто про це говорили,
– зазначив президент.
Тоді Зеленський сказав Трампу, що у Криму унікальна природа, він невіддільна частина України, це наш український півострів. Президент зазначав, що без українців Крим вмирає, бо вся логістика пов'язана з материковою частиною України. За словами президента, Крим – це туризм. А для туризму обов'язкова наявність туристів.
"У Криму 11 років немає туризму. В Крим влітку приїжджали 3 мільйони туристів. 2,8 мільйона – українці. Це відповідь... Українці там відпочивали, бо це їх півострів. І з цим ніхто нічого не зробить. Там зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Просто вмирає вся ця природа", – зазначив президент.
Зазначимо, що ЗМІ стверджували, що Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення щодо визнання Криму російським, а можливий крок є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни,