Переговори тривають щодня: розмова делегацій України та Росії запланована на понеділок

Переговори між українською та російською делегаціями відбуваються кожного дня на рівні експертних груп. Наступну розмову планують провести у понеділок, 21 березня.

Про це журналістам повідомив член делегації України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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За його словами, переговори тривають щодня, і сьогодні, 20 березня, теж, але "на рівні експертних груп".

Джерела УП заявляють, що онлайн-зустріч офіційних делегацій України та Росії планується на 21 березня.

Михайло Подоляк раніше розповідав, що українська делегація постійно проводить перемовини у відеоформаті по спеціальному закритому каналі. Це зробили, аби не витрачати час на перельоти.

Додамо, що позиції країн поки що різні. Але Росія на переговорах вже поводиться не ультимативно. Тим часом Україна не поступиться жодними своїми позиціями.

До слова, Швейцарія готова виступити посередником між Україною та Росією. Вона пропонує у місті Берн прийняти делегації для перемовин. Відповідну заяву зробив президент швейцарської держави Ігнаціо Кассіс 19 березня.

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