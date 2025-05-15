Зеленський анонсував важливі заяви після зустрічі з Ердоганом – репортаж з Анкари

Володимир Зеленський та українська делагація прибули до Анкари, де відбудеться зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Прогнозують, що вона буде тривалою, а після неї стануть зрозумілими наступні кроки офіційного Києва.

Уже після цих переговорів Володимир Зеленський ухвалить рішення, як реагувати на делегацію, яку відправила до Стамбулу Росія. Як зауважила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, журналісти очікують на пресконференцію.

До теми Що говорять про прямі переговори України та Росії в кулуарах: ексклюзивні деталі з Туреччини

Україна підтвердила свої наміри

Вранці 15 травня російські пропагандисти традиційно поширили неправдиву інформацію про те, що о 10:00 начебто мала розпочатися зустріч на рівні двох делегацій – української та російської. Це виявилося черговим фейком. Станом на зараз рішення про те, чи буде Україна зустрічатися із росіянами, поки немає.

Одразу після виходу з літака, Володимира Зеленський поспілкувався з журналістами. Він подякував президенту Ердогану за організацію зустрічі та можливість прямих перемовин. Зеленський нагадав, що саме такими були сигнали, й Україна підтвердила, що готова говорити безпосередньо.

Наша делегація на найвищому рівні: Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники всіх розвідок. Це для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть призвести до очікуваного та справедливого миру,

– наголосив Президент України.

Крім цього, він додав, що перебуває у постійному контакті з американською стороною. А після зустрічі з турецькою делегацією буде ухвалене рішення про подальші дії. Рівень представництва Росії Володимир Зеленський назвав бутафорським. Малоймовірно, що вони зможуть ухвалювати хоч якісь рішення, адже за цим стоїть виключно Владімір Путін.

"Ми подумаємо, що робити, якими будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень", – додав Президент.

Напередодні пройшли важливі зустрічі

Очільник зовнішнього політичного відомства України Андрій Сибіга уже мав мав можливість поспілкуватися з державним секретарем США Марко Рубіо, який прибув сюди для неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. Вона триває з 14 по 16 травня.

До переговорів частково був залучений сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який став співавтором законопроекту про пекельні санкції проти Росії. Вони передбачають вторинні санкції. щодо держав, які закуповують російські енергоресурси у розмірі 500%.

Це важливий сигнал росіянам. Очевидно, що ці дні є моментом істини, коли нарешті наступить той момент, коли американські партнери зрозуміють, що Росія не зацікавлена в переговорах,

– зауважила Андріана Кучер.

Єдиний момент і можливість примусити російського диктатора піти на зустріч і проявити хоча б якусь договірність, – це тиск, зокрема економічний.

"Ми бачимо несерйозність намірів щодо миру й зневагу до своїх партнерів в контексті в контексті мирного процесу", – підкреслив глава МЗС Андрій Сибіга.

Усім відомо, що саме Дональд Трамп наполягав на прямих зустрічах між Росією та Україною. Втім окупанти вкотре підтвердили, що не хочуть домовлятися і відправили делегацію на дуже низькому рівні. У кулуарах також говорять про те, що наші партнери наполягали на тому, щоб Україна не ігнорувала зустріч у Стамбулі.

Зрозуміло, що логічним виглядало б дзеркально відповісти й відправити делегацію на рівні заступників. Але так країна-агресорка точно не зможе звинуватити нас в ігнорування перемовин.

Нагадаємо, ідею про переговори у Стамбулі висунув саме Владімір Путін. Тоді Президент України відповів, що чекатиме на очільника Кремля особисто, якщо той справді хоче закінчити війну. Однак до Туреччини він так і не прибув.