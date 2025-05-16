Сибіга вже прибув у Стамбул: з ким встиг зустрітися глава МЗС

Андрій Сибіга вже прибув у Стамбул, що в Туреччині. Глава МЗС України встиг провести зустріч з одним із давніх українських друзів та партнерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги в його інстаграмі.

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З ким уже зустрівся Андрій Сибіга в Стамбулі

Андрій Сибіга розповів, що він прибув у Стамбул увечері 15 травня. Міністр зазначив, що зустрівся із великим другом України, турецьким підприємцем і меценатом – Халюком Байрактаром.

Саме він є генеральним директором компанії Baykar Defence, безпілотники якої використовували наші військові для протидії ворогу у війні.

Дружимо давно, з часів контракту на перший байрактар. Переконаний, що попереду ще більше спільних досягнень,

– написав Сибіга.

Андрій Сибіга зустрівся з Халюком Байрактаром / Фото з інстаграму глави МЗС України

Варто зазначити, що до цього Андрій Сибіга перебував у турецькій столиці Анкарі для участі в переговорах президента Володимира Зеленського. Український лідер туди прибув для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом.

До цього український глава МЗС був присутній на дводенному неформальному саміті міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Белеку, що в провінції Анталія. На полях заходу Сибіга зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, державним секретарем США Марко Рубіо та іншими міністрами країн-партнерів.