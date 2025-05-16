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24 Канал Новини України Сибіга вже прибув у Стамбул: з ким встиг зустрітися глава МЗС
16 травня, 02:32
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Сибіга вже прибув у Стамбул: з ким встиг зустрітися глава МЗС

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Андрій Сибіга прибув у Стамбул та зустрівся з турецьким підприємцем Халюком Байрактаром, генеральним директором компанії Baykar Defence.
  • Сибіга висловив упевненість у майбутніх спільних досягненнях з Байрактаром, з яким дружить з часів контракту на перший байрактар.

Андрій Сибіга вже прибув у Стамбул, що в Туреччині. Глава МЗС України встиг провести зустріч з одним із давніх українських друзів та партнерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Сибіги в його інстаграмі.

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З ким уже зустрівся Андрій Сибіга в Стамбулі

Андрій Сибіга розповів, що він прибув у Стамбул увечері 15 травня. Міністр зазначив, що зустрівся із великим другом України, турецьким підприємцем і меценатом – Халюком Байрактаром. 

Саме він є генеральним директором компанії Baykar Defence, безпілотники якої використовували наші військові для протидії ворогу у війні.

Дружимо давно, з часів контракту на перший байрактар. Переконаний, що попереду ще більше спільних досягнень, 
– написав Сибіга.

Андрій Сибіга зустрівся з Халюком Байрактаром / Фото з інстаграму глави МЗС України

Варто зазначити, що до цього Андрій Сибіга перебував у турецькій столиці Анкарі для участі в переговорах президента Володимира Зеленського. Український лідер туди прибув для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом.

До цього український глава МЗС був присутній на дводенному неформальному саміті міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Белеку, що в провінції Анталія. На полях заходу Сибіга зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, державним секретарем США Марко Рубіо та іншими міністрами країн-партнерів.