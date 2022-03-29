Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки

У Туреччині 29 березня відбувся перший день переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони обговорювали припинення війни в Україні.

Делегації зустрілися у Стамбулі. Переговори тривали понад 3 години, повідомляє 24 канал.

Рекомендуємо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Делегації не підписували ніяких домовленостей. Україна надала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Які держави можуть стати гарантами України

Країни Радбезу ООН, зокрема й Росія,

Китай,

Туреччина,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада

Італія.

Гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Однак механізм має бути ще жорсткішим. Зокрема, в НАТО немає обмежень щодо тривалості консультацій, якщо почнеться війна, а у випадку України вони мають тривати не довше 3 днів.

Якщо це війна, акт агресії чи гібридна війна, що б не трапилося, впродовж 3 днів країни-гаранти будуть юридично зобов'язані надати нам допомогу. Зокрема, військову, збройні сили, закрите небо. Тобто все те, чого ми зараз конче потребуємо, і не можемо отримати,

– пояснив Арахамія.

Усі держави зможуть долучитися до списку гарантів безпеки України. До речі, ці гарантії наразі не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Деякі з держав, яких Україна бачить своїми гарантами, вже дали попередню згоду. Однак наразі Київ очікує на офіційні повідомлення.

Цікаво Російське командування в шоці через кількість втрат серед мобілізованих на Донбасі

Договір ніяк не зачіпатиме членство України в ЄС

Арахамія зазначив, що гаранти України не повинні заперечувати вступ України в Європейський Союз. Ба більше, вони мають цьому сприяти.

Україна може стати позаблоковою нейтральною державою

Олександр Чалий наголосив, що у разі, якщо цей договір про гарантії схвалять, то Україна стане позаблоковою та без'ядерною державою з формою постійного нейтралітету. Так наша держава не розміщуватиме на своїй території іноземні контингенти та не вступатиме у військово-політичні союзи. Водночас військові навчання на нашій території відбуватимуться лише за згоди країн-гарантів.

Читайте також Внаслідок удару по будівлі ОДА загинуло 7 людей, – Зеленський про обстріл Миколаєва

Договір схвалюватимуть лише після референдуму

Процедура імплементації договору про безпеку України:

всеукраїнський референдум, який може відбутися лише за умови повного миру та скасування воєнного чи надзвичайного станів;

ратифікація договору парламентами країн-гарантів та України.

Тобто договір підписуватимуть лише тоді, коли його підтримає український народ.

Для того, щоб договір працював на території України, має бути повний мир. Тобто ніяких іноземних збройних сил, всі мають виїхати. Жодна країна не стане гарантом, якщо російські військові будуть в Україні, адже це не відповідає Віденській конвенції,

– пояснив Арахамія.

Переговори щодо статусу Криму і Севастополя триватимуть 15 років

Українська делегація пропонує проводити впродовж 15 років переговори з Росією щодо статусу Криму та Севастополя. У цей час держави не мають вирішувати це питання силою та військом.

Водночас статус тимчасово окупованих територій Донбасу окремо обговорюватимуть президенти України та Росії.

Наразі українська делегація передала своє бачення договору Росії. Арахамія наголосив, що від цих пунктів Україна не відмовиться. Згодом, за 2 тижні, до переговорів можна буде залучити країни-гаранти. Також Київ надіслав Москві напрацювання для зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Попередні переговори щодо миру

Загалом переговори триватимуть 3 дні. Делегації прибули у Стамбул ввечері в понеділок, 28 березня.

Перші переговори між Україною та Росією відбулися 28 лютого на території Білорусі, неподалік кордону з Україною. Тоді самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто гарантував безпеку. Згодом делегації ще двічі зустрічалися наживо, а після того почали засідати у відеорежимі.

Сторонам так і не вдалося домовитися про мир, оскільки вимоги Росії – неприйнятні.

Це може вас зацікавити – Росія планує реалізувати "корейський" сценарій в Україні: відео