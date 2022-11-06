Чи готова України йти на поступки: в Кабміні назвали умову для переговорів з Росією

Україна готова вести мирні переговори з Росією щодо припинення війни. Для цього потрібно, щоб Кремль виконав одну умову, яку ставить Київ.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук сказала, що говорити про початок переговорів з Росією можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

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В уряді закликали не плекати ілюзій, що компроміс можливий

Відповідаючи на питання журналіста, коли між Україною та Росією почнеться дипломатія, вона сказала: "Зміна темпу може відбутися лише тоді, коли Росія покине землі, на які вона вторглася".

Верещук наголосила, що Україна в жодному разі не погодиться на територіальні поступки. При цьому вона закликала не плекати ілюзій, що компроміс можливий. На її думку, Владімір Путін прагне знищити Україну.

Українці в цьому чіткі й одностайні: ми не будемо торгувати нашим народом і частиною наших регіонів, як у Криму, так і на Донбасі. Путін націлений не тільки на землі, не плекаймо ілюзій, що компроміс можливий. Путін має намір знищити нас як державу. Для нас це питання життя чи смерті,

– сказала вона.

Україна призупинила переговори з Росією

Навесні Україна намагалася зупинити війну з Росією шляхом дипломатії. Київ погодився на переговори на кордоні з Білоруссю. Хоча саме з Білорусі росіяни наступали на Півночі та досі обстрілюють територію України ракетами.

Також українська делегація зустрічалася з росіянами за посередництва Туреччини. Київ передав Кремлю свої пропозиції щодо закінчення війни. Та Москва так і не відповіла.

Через ультиматуми, які лунають з Кремля, Україна призупинила участь у мирних переговорах.

Нещодавно глава МЗС Росії Сєргєй Лавров сказав, що Росія буцімто готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України. У Держдепі США заяви Лаврова назвали "позерством".

У МЗС України теж прокоментували висловлювання Лаврова. У Києві заявили, що Росія на тлі невдач на полі бою намагається виграти час.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що Україна готова "до чесного й справедливого миру".

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