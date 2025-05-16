Переговори України та Росії з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі, – ЗМІ
- Переговори України та Росії у Стамбулі 16 травня можуть пройти у двосторонньому форматі без участі США.
- Росія не хоче бачити на зустрічі представників США та Туреччини.
Переговори України та Росії у Стамбулі 16 травня з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі. ЗМІ повідомляють, що США на них не будуть присутніми.
Усе через протест росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.
Дивіться також Вже незабаром розпочнеться зустріч України та Росії: усе, що відомо про переговори у Стамбулі
Що відомо про участь США і Туреччини у переговорах
Росія не хоче бачити на зустрічі не лише представників США, але й Туреччини.
Турецька сторона, ймовірно, обмежитися лише вітальним словом і покине зустріч, а американська, ймовірно, матиме окрему розмову із головою російської делегації.
Дивіться також Зустрінеться з Мединським: представник США може пропустити переговори Росії і України, – BBC
Зустріч має розпочатися після 12:30. Російська делегація уже прибула до палацу, де мають відбутися переговори, але спізнилася на 13 хвилин.
Серед пріоритетних питань, які хоче обговорити українська сторона з російською, – припинення вогню.
Нагадаємо, що нещодавно закінчилися спільні переговори України, США та Туреччини.