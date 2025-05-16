Переговори України та Росії з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі, – ЗМІ

Переговори України та Росії у Стамбулі 16 травня з високою ймовірністю можуть пройти у двосторонньому форматі. ЗМІ повідомляють, що США на них не будуть присутніми.

Усе через протест росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо про участь США і Туреччини у переговорах

Росія не хоче бачити на зустрічі не лише представників США, але й Туреччини.

Турецька сторона, ймовірно, обмежитися лише вітальним словом і покине зустріч, а американська, ймовірно, матиме окрему розмову із головою російської делегації.

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Зустріч має розпочатися після 12:30. Російська делегація уже прибула до палацу, де мають відбутися переговори, але спізнилася на 13 хвилин.

Серед пріоритетних питань, які хоче обговорити українська сторона з російською, – припинення вогню.

Нагадаємо, що нещодавно закінчилися спільні переговори України, США та Туреччини.