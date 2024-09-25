Ердоган запропонував Зеленському бути посередником у переговорах з Росією

Президент Туреччини під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським заявив, що готовий виступити посередником у мирних переговорах із Росією.

Тайїп Ердоган запропонував президенту України стати посередником у переговорах з росіянами під час їхньої зустрічі у США, повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

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Як минула зустріч Зеленського та Ердогана

Під час зустрічі лідери України та Туреччини обговорили двосторонні відносини між країнами, російсько-українську війну, мирні зусилля, а також регіональні та глобальні питання.

Ердоган заявив, що Туреччина завжди вірила у припинення війни шляхом діалогу, зберігаючи територіальну цілісність і суверенітет України. Він також запевнив, що Анкара продовжує докладати зусиль для досягнення цієї мети.

Крім цього, Ердоган сказав, що його країна готова надати посередництво між Україною та Росією для досягнення "тривалого та справедливого миру".

Президент Туреччини принагідно заявив, що продовжить зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи та забезпечення припинення вогню, яке може "відкрити двері для миру".

До слова, Володимир Зеленський також написав про зустріч з Ердоганом. За словами президента України, вони обговорили імплементацію "формули миру" з акцентом на забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі, а також нарощування двосторонньої торгівлі, інвестиції, економічну співпрацю та участь турецьких компаній у відбудові України.