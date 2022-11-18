Умовні дебати між Зеленським та Путіним: політтехнолог сказав, чому потрібні публічні перемовини

Президент Володимир Зеленський розповів, що отримав сигнали від Заходу щодо перемовин з Росією та запропонував провести їх у публічному форматі. Однак Путін не вміє наживо виступати перед людьми, тому це вигідно для України.

Російський диктатор за всі роки при владі так і не еволюціонував як політик. Тож вміє виступати тільки з попередньо підготовленими для нього питаннями та перед "перевдягненими акторами". Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Важливо Україна готова підписати документ про гарантії безпеки: Зеленський пояснив коли

Чому потрібні саме публічні перемовини з Кремлем

Він припустив, що Путін під час публічних перемовин не зміг би відповісти, чому Росія напала на нашу державу. Російському диктору просто не буде, що сказати.

Путін на публічні дебати ніколи не погодиться, тому це був дійсно гарний хід,

– зауважив Тизенгаузен.

За його словами, якщо прослідкувати за заявами російського диктора, то видно, що він хоче перемовин з нашою державою. Утім, є тема, яка "розвалює" будь-яку спробу Путіна сісти за стіл переговорів – це питання Криму. Ба більше, зважаючи на успіхи ЗСУ на фронті в нього залишається все менше "козирів".

Тож, ймовірно, головна мета – це привести Путіна за стіл переговорів тоді, коли в нього не буде інших способів тиснути на Україну, окрім шантажу ядерною катастрофою. Однак вже навіть Китай заявив, що не допустить використання Росією ядерної зброї.

Зверніть увагу "Формула миру" від Зеленського: оглядач порадив, як її правильно оцінити

Чи можна підготувати Путіна до публічних перемовин

Кремлю катастрофічно необхідні перемовини з Києвом, оскільки щодня в нього стає все менше "здобутків", якими він може "порадувати" росіян. Так, спочатку це були анексовані українські території, але з кожним днем їх стає все менше. Отже, щодня у Путіна маневровість у переговорних позиціях стає меншою.

Путін дійсно не сяде за публічний стіл переговорів. Його можна до цього підготувати, але готувати його будуть ті самі технологи, які "продали" йому ідею, що Україна здасться за кілька днів, а він "великий та геніальний полководець, збирач усіх земель",

– розповів політтехнолог.

Тизенгаузен розповів, чи можливі публічні переговори з Росією: дивіться відео

Як в Кремлі відреагували на пропозицію щодо публічних переговорів

Речник Владіміра Путіна Сєргєй Пєсков відреагував на пропозицію Володимира Зеленського про публічні переговори. Заяву путінського посіпаки поширили росЗМІ.

Важко собі уявити взагалі публічні переговори. Таких переговорів не буває. А тим більше публічні переговори в такій мірі,

– заявив Пєсков.

Ба більше, рупор Кремля наголосив, що цілі "спецоперації" мають бути досягнуті.