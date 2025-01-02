"Козирних карт" у росіян набагато більше, ніж в нас, – Притула про ймовірність перемовин

Тема так званих "мирних переговорів" між Україною та Росією набирає все більшої популярності. Втім, попри різні прогнози та сподівання, поки що про реальні мирні перемовини не йдеться.

Таку думку 24 Каналу висловив волонтер, засновник благодійного фонду Сергій Притула. До слова, у Sky News прогнозують, що повномасштабна війна в Україні може закінчитися у 2025 році шляхом замороження через перемовини, які, ймовірно, відбудуться 9 травня.

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"Їм можна викручувати руки"

Ажіотаж довкола теми гіпотетичних переговорів залежить від кількості залучення медіа у процеси обговорення тих чи інших речей. На думку Притули, для того, аби вони відбулися, має бути як мінімум згода трьох сторін. Втім, з боку Росії ми бачимо тільки бажання капітуляції України.

Путінські політичні проксі у вигляді прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, чи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана це у тій самій формі або видозмінена адженда (порядок денний – 24 Канал), яку нав'язують росіяни,

– мовив волонтер.

З його слів, тому Україні потрібно тримати стрій, нарощувати свою спроможність, якомога ефективніше використовувати допомогу, яку дають союзники, аби до перемовин, якщо вони колись відбудуться, прийти не в статусі аутсайдера й не сподіватися тільки на те, що зараз американці будуть росіянам якось руки викручувати.

Їм (росіянам – 24 Канал) можна викручувати руки, але до певної межі. Все одно у них "козирних карт" зараз на руках набагато більше, ніж у нас,

– додав Притула.

Він зауважив, що не готовий розписуватися за всіх військових, наскільки тема мирних переговорів впливає на їх мотивацію. Адже інформація щодо одного підрозділу й іншого може кардинально відрізнятися.

До слова, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що наразі не може бути жодного переговорного процесу, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну.