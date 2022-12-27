Путін не пропонував Україні вести перемовини, а хоче підштовхнути Київ до поступок, – ISW

У Кремлі продовжують час від часу говорити про буцімто переговори з Україною. Насправді ж, Путін не хоче домовлятися. Його мета – підштовхнути Київ до поступок.

На цьому наголосили в Інституті з вивчення війни. Зауважимо, що перед тим Кулеба запропонував провести "мирний саміт", посередником на якому міг би стати Антоніу Гутерреш.

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Путін продовжує відверто брехати

Укладачі звіту зауважили, що в інтерв'ю Путін заявив, що не вважає, що Росія дійшла до "небезпечної межі". Водночас він вкотре повторив свою улюблену мантру про "відсутність вибору" та "необхідність захищати своїх громадян".

Щодо потенційних переговорів, то Путін не заявив прямо, що готовий брати в них участь. Навпаки, він продовжив свій брехливий наратив про буцімто порушення дипломатичних дій Україною. Зауважимо, що нашу державу диктатор назвав "іншою стороною".

Цими словами Путін вирішив не відхилятися від вектора, якого дотримується місяцями. Крім того, він заявив, що Росія буцімто "діє у правильному напрямку". Тож переговори йому не потрібні. Диктатор продовжує бажати переслідувати максималістичні цілі.

Для чого Путіну ця риторика

Заяви Путіна, озвучені 25 грудня, – частина цілеспрямованої інформаційної кампанії, припускають в Інституті. Він не пропонує нашій державі вести переговорний процес. Натомість аналітики вважають, що таким чином диктатор прагне обдурити Захід, а також змусити Україну попередньо піти на поступки

Укладачі звіту припускають, що у Кремлі не просто так виклали лише частину інтерв'ю. На думку аналітиків, це може дещо спотворити повну заяву Путіна щодо переговорного процесу. Що стосується самого ролика, то він міг вийти не просто так. Це могла бути своєрідна відповідь на виступ Зеленського перед Конгресом США.

У Кремлі виступили проти миру

Нагадаємо, що речник Кремля Дмітрій Пєсков відреагував на бажання України провести "мирний саміт". Балакаюча голова Путіна вкотре апелювала до того, що сідати за стіл переговорів на умовах Києва ніхто не буде.

Орієнтувалися лише на свої (умови – 24 канал). І на здоровий глузд,

– наголосив Пєсков.

Водночас Антоніу Гутерреш розповів, чи може стати посередником на "мирному саміті". Він зауважив, що це може відбутися за умови, що всі сторони цього захочуть.