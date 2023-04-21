Він завжди хотів прямий канал комунікації з Кремлем, – міжнародник про "мирний план" Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон знову почав просувати ідею "мирних переговорів" між Росією та Україною. Тільки цього разу він намагається зробити це спільно з Китаєм.
Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, дійсно "за лаштунками" можуть йти певні консультації щодо переговорів Росії та України. Однак кожен бачить ці перемовини по-різному.
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Україна також прагне миру. Але перед тим потрібно відвоювати окуповані території, а воєнні злочинці мають відповісти за все.
І ми про мир говоримо та прагнемо. Питання в тому, хто як вбачає досягнення миру. Справедливого миру. Воєнні злочинці та держава агресорка мають нести відповідальність за те зло, що вчинила в сучасному світі, розпаливши найбільшу за десятиліття війну в серці Європи,
– зазначив Ференс.
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Чому Макрон знову активізувався
Як наголосив Ференс, Макрон завжди намагався балансувати між різними сторонами та тримати прямий канал комунікації з Кремлем. Свого часу він навіть підкреслював, що може напряму постійно говорити з Путіним. Однак ці розмови не дали жодного ефекту.
Можливо, європейські лідери не до кінця зрозуміли, що Путін особисто їх не сприймає. Він не вважає їх тими, до кого потрібно прислуховуватися,
– розповів Ференс.
На його думку, консультації щодо миру дійсно зараз можуть проводитися. Туди залучають Китай, щоб, ймовірно, можна було б вести пряму комунікацію по лінії США – європейські лідери – Китай – Кремль.
Що відомо про "мирний план" Макрона
- За даними видання Bloomberg, президент Франції Еммануель Макрон знову почав працювати в напрямку проведення "мирних перемовин" між Україною та Росією. Цього разу він також спробував залучити туди і Китай.
- Так, він доручив одному зі своїх зовнішньополітичних радників створити певні рамки, які можна було б використати для подальшого проведення переговорів. Вони це мають робити спільно з китайським дипломатом Ван Ї. Макрон нібито навіть сподівається, що переговори можна було б зробити вже влітку, якщо все піде за планом.
- Багато західних партнерів не бачать зараз можливості провести переговори. А радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк підкреслив, що перемовини можна провести лише після того, як буде звільнена уся територія України.