Компроміс – це не російський ультиматум: політолог відповів, чого вимагає Кремль для миру

Переговори про завершення війни знову впираються в одну й ту саму проблему: Росія публічно говорить про мир, але просуває умови, які для України неприйнятні. Через це щораз гостріше постає питання, де справжній компроміс, а де лише спроба видати кремлівські вимоги за основу для домовленостей.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що саме зараз гальмує переговорний процес. Він відповів, чому Кремль підміняє поняття компромісу і чого насправді вимагає для так званого миру.

Компроміс і російські вимоги на переговорах

Чаленко вважає, що заяви про нібито невеликі розбіжності між сторонами не відображають реального стану переговорів. Такі меседжі, на його думку, спрямовані передусім на американську аудиторію, щоб показати близькість швидкої угоди.

До слова: Дмитро Пєсков заявив, що "територіальні розбіжності" між Росією та Україною нібито зводяться до "лічених кілометрів". У Кремлі також сказали, що мир можна встановити хоч "сьогодні", якщо Київ ухвалить "відомі рішення".

Україна водночас не виходить із процесу і демонструє готовність продовжувати переговори.

Це не є фіксацією реального стану справ. Це просто вкотре намагання підіграти трампістам,

– наголосив Чаленко.

Гальмує цей процес не Вашингтон, а Москва, яка не хоче приймати ні українську позицію по найгостріших пунктах, ні частину американських підходів, зокрема щодо території Донецької області.

Нагадаємо! Кирило Буданов заявив, що мирну угоду з Росією можуть укласти вже найближчим часом. Водночас він визнав, що обидві сторони досі тримаються максималістських позицій, а Росія має стимул до домовленостей через великі витрати на війну.

Попри це, рух у переговорах усе ж є, і його видно хоча б по обмінах полоненими та поверненню цивільних. Україна показує, що готова шукати рішення і йти на компроміси, але не приймати під виглядом миру старі кремлівські вимоги.

Переговори гальмуються не тому, що американці десь стопорять, а тому, що росіяни не хочуть приймати ні українську позицію, ні американську. Де-факто блокують саме росіяни,

– сказав він.

Проблема ще й у тому, що в Москві сам зміст слова "компроміс" намагаються перевернути. Там хочуть подати як поступку навіть відмову від ще ширшого захоплення України. У Кремлі далі рухаються там, де їм це дозволяють, а коли отримують жорстку відповідь і болючі удари, одразу з'являються розмови про енергетичне перемир'я та нові дипломатичні сигнали.

Компроміс – це не російський ультиматум. Для росіян компроміс – це, наприклад, відмова від захоплення всієї території України,

– наголосив політолог.

Коли за словом "мир" ховають ту саму вимогу погодитися на умови Кремля, жодного просування не буде. Тому для України важливо не виходити з переговорів, але й не дозволяти підміняти справжній компроміс російським диктатом.

