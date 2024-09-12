Перемовини Києва і Москви: у ЗМІ назвали 6 країн, які претендують на роль посередників

Низка країн заявила про своє бажання стати посередником у діалозі про мир між Україною і Росією. Аналітики оцінили, хто з них найбільше підходить на цю роль.

Минулого тижня Владімір Путін заявив, що, мовляв, відкритий до мирних перемовин, однак, вони нібито мають відбуватися на умовах Стамбульських документів. Тим часом у Києві та на Заході не вірять, що Москва справді прагне серйозних переговорів. Насправді, заява Путіна про готовність до миру адресувалася не Україні, а країнам Глобального Півдня.

Дивіться також Ми ж не дурні, – Зеленський "розніс" китайсько-бразильський план щодо завершення війни

Австрія

За словами співробітника дослідницького центру Лондонської школи економіки LSE IDEAS Вука Вуксановича, потеційний посередник повинен забезпечити адекватні місця для мирних переговорів, мати потужну матеріально-технічну базу, бути політично прийнятним для обох сторін і мати потужні дипломатичні служби.

Австрія стала останньою країною, яка висловилася щодо свого посередництва. Після того, як Путін на Східному економічному форумі розповів про свою відкритість до перемовин, канцлер Австрії запропонував йому зустрітися із Зеленським у Відні без будь-яких попередніх умов.

Австрія може приймати переговори, особливо тому, що Відень є столицею ООН, але вона не може суттєво формувати їх,

– вважає Пітер Роуг, директор Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона.

Роуг пояснив, що будь-які заяви, які зараз надходять з Австрії, стосуються федеральних виборів, які вони проведуть наприкінці вересня. "Партія свободи Австрії" лідирує в опитуваннях і дуже критично ставиться до питання України. Аналітик зазначив, що "Відень занадто малий і не може нічого запропонувати".

Угорщина

Віктор Орбан, який критикує тривалу військову допомогу Заходу Україні та підтримує Путіна, позиціонує себе як людину, здатну припинити військові дії.

На початку липня угорський прем'єр побував у Києві. Він просив Зеленського розглянути питання про припинення вогню до міжнародного саміту, який Україна сподівається провести пізніше цього року. За кілька днів Орбан зустрівся з Путіним у Москві, а через три дні поговорив із президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

На днях угорські ЗМІ повідомили, що "миротворча місія" Орбана триває, і у вересні може статися "прорив".

Втім, Роуг вважає заяви Орбана політичними ініціативами, спрямованими на набирання балів.

Це не мирні пропозиції, які мають на меті припинення бойових дій. Крім того, ворожнеча між Будапештом і Києвом робить Угорщину немислимим посередником у переговорах,

– підкреслив експерт.

Китай, Бразилія, Індія

Під час Східного економічного форуму Путін назвав три країни, які входять до БРІКС, як можливих посередників у припиненні війни. "Китайська Народна Республіка, Бразилія, Індія. Я перебуваю в контакті зі своїми партнерами. У нас є довіра і впевненість один в одному", – сказав Путін.

Але Вуксанович вважає, що Китай, разом з Угорщиною, будуть відразу виключені з числа потенційних посередників, оскільки вони занадто близькі до Росії. "Більше того, США не дозволять Китаю мати славу миротворця", – додав він.

Щодо Індії, то вона має добрі стосунки із Росією, і Зеленський пропонував Моді приймати другий саміт миру. Але наразі незрозуміло, чи хоче Індія бути посередником і чи приймуть її інші країни. Водночас Рауг вважає, що оскільки Україна є меншою стороною конфлікту, яка обороняється, то для дотримання будь-якого перемир’я Україні потрібні гарантії безпеки проти набагато більшої країни та агресора.

"Як позаблокова держава в Південній Азії, Індія не запропонує таких гарантій безпеки, — впевнений аналітик, — і ніхто не вірить, що Китай буде стримувати Росію від імені України в разі відновлення агресії".

Туреччина

Туреччина маневрує між Заходом і Росією. Вона підтримує територіальну цілісність України, постачає їй озброєння, але водночас не вводила санкцій проти країни-агресорки і планує долучитися до БРІКС.

Можливо, Туреччина могла б організувати переговори, як це було під час ініціативи щодо зерна та щодо обміну полоненими, але це також потребуватиме активної участі Америки та Західної Європи, щоб щось серйозне закріпилося,

– вважає Рауг.

Полковник армії США у відставці Лоуренс Вілкерсон, колишній начальник штабу генерального секретаря США Коліна Пауелла, сказав Newsweek, що він не вірить, що Вашингтон дозволить будь-якій із країн виступати мирними посередниками перед виборами в США. Сполучені штати можуть дозволити бути посередниками Індонезії, Новій Зелендії, Бразилії чи Мексиці, але водночас залишатимуться "сильно присутніми на задньому плані". Після виборів, якби Путін справді бажав переговорів, США могли б виступити посередником за допомогою, скажімо, Індії, Туреччини чи Швейцарії.