У москві пригрозили "жорсткішими вимогами" у випадку поновлення переговорів з Україною

У росії не втомлюються робити все, щоб створити собі образ "переможця", то ж тепер там вдають, ніби умови для переговорів можуть висувати саме вони. Дивну заяву щодо цього зробив наступник покійного жиріновського.

Депутат держдуми лєонід слуцький заявив, що росія нібито видаватиме жорсткіші вимоги на перемовинах у випадку їхнього відновленнях. Зокрема згадав "денацифікацію" та "демілітаризацію". Про це пишуть російські ЗМІ.

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росія знову фантазує щодо перемовин

слуцький поскаржився, що Україна відмовляється визнавати квазіутворення на Донбасі. А ще не обійшлося без згадування слова "нацизм", від якого нібито росія захищає українців на Сході.

Сьогодні умови з нашого боку будуть абсолютно іншими, жорсткішими,

– заявив слуцький.

Щоправда, переговорний процес зараз зупинений Україною саме через дії окупантів. Раніше нардеп від "Слуги народу" та член української делегації на переговорах з росією Давид Арахамія казав, що за стіл перемовин з окупантами знову сядуть лише тоді, коли Збройні Сили України виженуть російських солдатів до позицій, які ті займали до 24 лютого.

Переговори відбудуться після поразки росії у бою

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що переговорний процес прив'язаний до ситуації на фронті, тому поки там в окупантів є бодай якісь успіхи, росія зможе ставити певні ультиматуми.

Саме тому, за його словами, переговори повинні відновитися лише після військової поразки росії. Кулеба зазначив, що така ж позиція й у президента Володимира Зеленського. глава держави не виключає й мирних перемовин, однак зараз для цього передумов немає.

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