Перемовини з Росією не на часі, – Подоляк про умови повернення в переговорний процес

В Офісі Президента кажуть, що на теперішньому етапі війни перемовини з Росією є недоцільними. Переговорний процес з державою-агресоркою поставили на паузу, адже у Москві ще вважають, що можуть перемогти.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу. Він зазначив, що його дивують заяви деяких країн про необхідність "пожвавити перемовини".

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Президент чітко розуміє, коли мають бути переговори

Зеленський – людина, яка найбільш занурену, як в тему війни, так і в переговорний процес. Він чітко розуміє, яка має бути послідовність дій. Не треба приїжджати на 2 – 3 дні сюди і думати, що тут – такі дивні хлопці, що не розуміють, що робити,

– сказав Подоляк.

Радник голови ОП зауважив: цей процес – дуже складний, а Україна точно розуміє свої цілі у цій війні. Щодо переговорів, то їх поставили на паузі, адже вони станом на сьогодні – не на часі. У Москві ще вважають, що можуть завдати Києву тактичної поразки.

Для того, аби повернутись в нормальний переговорний процес, Україні треба перемогти Росію на полі бою. Після цього позиції української сторони на перемовинах будуть суттєво підсилені.

Подоляк наголосив, що перемовини мають відбуватись на умовах України. Наразі від представників окупантів чути лише ультимативні вимоги.

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Переговори між Росією та Україною: останні новини

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, війна Росії в Україні завершиться перемовинами. Обов'язок Альянсу забезпечити Києву максимально сильну позицію.

Передусім мовиться про військову, економічну та дипломатичну допомогу.

Глава уряду Британії Борис Джонсон вважає, що Володимир Путін зараз не сприймає серйозно перемовини з українською владою.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що переговори відновляться після успішних контрнаступів ЗСУ.

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