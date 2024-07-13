Росія сама благатиме про мир: президент Латвії по пунктах пояснив, що треба робити

На сьогодні будь-які розмови Путіна про готовність до переговорів не більше ніж "показуха". В очільника Кремля насправді немає жодного бажання до діалогу. Президент Латвії пояснив, як змусити Росію саму шукати миру.

За словами Едгарса Рінкевичса, союзники України мають зробити 4 кроки, аби у Москві різко задумалися про закінчення війни.

Дивіться також Якби хоча б був толк: Мелоні різко висловилася про "мирні зустрічі" Орбана

Як викликати у Кремля бажання миру

Президент Латвії вважає, що передусім, партнери з Європи та США мають забезпечити Україну усією необхідною зброєю. Також вони мають зняти будь-які обмеження на її використання.

: Останнім часом низка країн зняла заборону на використання наданої Україні західної зброї по території Росії. Водночас досі існують обмеження щодо ударів по країні-агресорці далекобійним озброєнням.

Крім того, не повинен зупиняться санкційний процес. Союзники надалі мають тиснути на Росію та Білорусь новими і новими санкціями.

Четвертий крок передбачає юридичні обов’язки щодо України, що стосується злочину агресії тощо.

Рінкевичс вважає, що, коли Росія побачить реальну підтримку Києва, вона почне шукати мир. Натомість, зараз Москва не зацікавлена у закінченні війни, і будь-які перемовини є неможливими.

Нагадаємо, у Росії відмовилися від участі у другому Саміту миру.