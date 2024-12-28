Чому Путін назвав Словаччину можливим місцем для перемовин з Україною

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Словаччина займає нейтральну позицію у війні в Україні, тому є прийнятним місцем для переговорів. Раніше очільник Кремля так самого говорив про Угорщину й Туреччину.

У Путіна є вибір між "троянськими голубами миру", які зосереджені у Європі. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що згадані країни є путінськими агентами.

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Яка роль Словаччини

Зрозуміло, чому диктатор сказав саме про Словаччину та Угорщину. Вони є членами ЄС і НАТО, але грають на руку Путіну. Проте виникає інше питання – чому очільник Кремля заявляє про переговори, якщо ніхто навіть не запитував про місце їхнього проведення.

Думаю, угода, яку хоче реалізувати Дональд Трамп, є нездійсненною. Ніякого миру у 2025 році не буде, адже Росія хоче повної капітуляції України, ліквідації української армії, повного роззброєння,

– сказав Ігор Яковенко.

Ще однією вимогою Росії є відмова України від вступу в НАТО та визнання окупованих територій частиною країни-агресорки. Путіну неважливо скільки українських областей записувати до своєї конституції, адже документ давно втратив чинність. Зрозуміло, що на такі абсурдні умови Україна ніколи не погодиться.

Всі заяви Путіна передбачають повну капітуляцію України. Поки Трамп немає що запропонувати диктатору, тому, скоріш за все, ніякої угоди не буде. Можливо, Путін спробує створити видимість переговорів у Словаччині чи Угорщині, але малоймовірно, що це матиме результат. Ні Україну, ні США такий варіант не влаштує.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 22 грудня мав зустріч з Путіним у Москві. Вони обговорювали транзит російського газу, а також ситуацію в Україні. Фіцо заявив, що Словаччина "може стати майданчиком для переговорів сторін".

Невдовзі після цього словацький прем'єр пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні, якщо Київ все-таки не продовжить транспортувати російський газ. Президент Володимир Зеленський назвав такі дії аморальними та нагадав, що Україна залишилася без електроенергії через російську окупацію ЗАЕС та постійні обстріли.