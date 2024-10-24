Путін каже, що Україна пропонувала йому переговори та цинічно назвав умови

Очільник Кремля повідомив, що нібито Київ пропонував йому мирні переговори, однак в останній момент дав задній хід. Також Путін висловив свою версію, чому Україна, буцімто, відмовляється від діалогу з ним.

Про це російський диктатор сказав на пресконференції у Казані у рамках саміту БРІКС.

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"Київ неодноразово відмовлявся від перемовин"

Путін заявив, що нібито через Туреччину отримував пропозиції про переговори з Україною та дав згоду, але наступного ж дня Зеленський відмовився.

Очільник Кремля зауважив, що у Києві не хочуть перемовин, бо тоді б довелося скасувати воєнний стан і проводити вибори.

Путін підкреслив, що, мовляв, Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей щодо України, виходячи з реалій на землі.

Вочевидь, диктатор забув, що відповідно до "реалій на землі" шматок Курщини досі під контролем Сил оборони.

Також політик зазначив, що недоцільно навіть називати цифри шансу мирного врегулювання в Україні, бо Київ начебто багато разів відмовлявся від мирних переговорів.

Водноас Путін натякнув, що в України немає іншого вибору, як погодитися на перемовини, бо вона має великі втрати на фронті. Про понад пів мільйона поранених і вбитих російських окупантів на так званій "сво" диктатор, певна річ, що не згадав.

До слова, Володимир Зеленський неодноразово казав про те, що відкритий до переговорів. Втім, завжди підкреслював, що вони мають відбуватися на умовах України, які втілені у Формулі миру.