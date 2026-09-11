Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков висловив готовність відновити переговорний процес із Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки. У Москві сподіваються провести чергову тристоронню зустріч вже незабаром.

Також у Кремлі вважають, що Україна має проблеми на фронті. Про це Пєсков розповів пропагандистським ЗМІ.

Що сказали у Путіна?

Речник Кремля сказав, нібито російська сторона прагне продовжити діалог у тристоронньому форматі відповідно до попередніх домовленостей з американськими переговірниками.

Прессекретар Кремля зауважив, що наразі складно спрогнозувати конкретні результати потенційного раунду консультацій. Пєсков заявив, що це пов'язано з нібито "щоденним погіршенням становища українських сил на лінії фронту". Зауважимо, що насправді саме армія країни-агресорки щодня втрачає понад 1000 своїх солдатів на фронті.

Окрім того, речник підкреслив, що російська сторона не відмовляється від висунутих раніше вимог для досягнення домовленостей. Для проведення переговорного процесу Москва й надалі вимагає усунути так звані "першопричини" військового вторгнення в Україну.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Київ та Москва нібито можуть домовитися про енергетичне перемир'я упродовж зими. Проте речник Путіна сказав, що такий формат не обговорюється. Він заявив, що Україна хоче досягти такого перемир'я, тому що енергетика – "це нібито Ахіллесова п'ята для неї".