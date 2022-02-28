Ще третій раунд: переговори України та Росії досі тривають
28 лютого 2022 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Перемовини між українською та російською делегацією ще тривають. Має розпочатись третій раунд. Хоча раніше і МВС, І Верховна Рада України повідомили про завершення переговорного процесу.
Про це повідомив у соцмережах радник голови ОП Михайло Подоляк. Він –один з членів української делегації.
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За кілька хвилин розпочнеться третій раунд,
– написав Подоляк.
Головною темою перемовин є припинення вогню та виведення військ Росії. На цьому мала наполягати українська сторона.
Склад української делегації:
- голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,
- міністр оборони Олексій Резніков,
- радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,
- перший заступник глави делегації України в ТКГ Андрій Костін,
- народний депутат Рустем Умєров,
- заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.
Склад російської делегації:
- посол Росії в Білорусії Борис Гризлов,
- голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький,
- помічник президента Росії Володимир Мединський,
- співробітники міноборони, МЗС.