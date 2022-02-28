Ще третій раунд: переговори України та Росії досі тривають

28 лютого 2022 , 15:53
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Джерело:

твітер Михайла Подоляка

Перемовини між українською та російською делегацією ще тривають. Має розпочатись третій раунд. Хоча раніше і МВС, І Верховна Рада України повідомили про завершення переговорного процесу.

Про це повідомив у соцмережах радник голови ОП Михайло Подоляк. Він –один з членів української делегації.

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За кілька хвилин розпочнеться третій раунд,
– написав Подоляк.

Головною темою перемовин є припинення вогню та виведення військ Росії. На цьому мала наполягати українська сторона.

Склад української делегації:

  • голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія,
  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк,
  • перший заступник глави делегації України в ТКГ Андрій Костін,
  • народний депутат Рустем Умєров,
  • заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

Склад російської делегації:

  • посол Росії в Білорусії Борис Гризлов,
  •  голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький,
  • помічник президента Росії Володимир Мединський,
  • співробітники міноборони, МЗС.

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Автор: Ірина Пундор