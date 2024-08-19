Чи потрібні перемовини з Росією: що відповіли "Редіс" і "Тавр"

На третій рік виснажливої війни частіше лунають думки про необхідність укладання мирної угоди між Києвом і Москвою. Відомі "азовці" – Денис Прокопенко і Богдан Кротевич – висловилися щодо можливості перемовин із Росією.

Українських військових запитали, що вони думають про мирну угоду, яка може передбачати, що 20 відсотків території України залишаться тимчасово окупованими.

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Чи є місце для угоди про мир

Полковник Денис Прокопенко із позивним "Редіс" заявив, що не слід марнувати час на розмови про мир на цих умовах. Він вважає, що такий "мир" лише дасть змогу росіянам підготуватися до наступного наступу через рік – два. Окупанти ніколи не зупиняться, поки не захоплять всю Україну.

Підполковник Богдан Кротевич вірить, що Україна зможе перемогти Росію у війні на виснаження. Якщо українці залишуться сильними, то окупанти зламаються першими.

Хіба можна домовитися зі скаженим собакою, який намагається вас вкусити?,

– відповів на питання про можливий мир з агресором військовий.

Нагадаємо, що Денис Прокопенко та Богдан Кротевич розповіли про події в Маріуполі 2022 року.