Сибіга переговорив з МЗС "проблемної" Словаччини: деталі перемовин

Під час розмови з главою МЗС Словаччини Сибіга обговорив підтримку України та формулу миру. Він також підкреслив, що мир можливий лише за участю України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про свою зустріч із міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Х Сибіги.

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Про що говорили міністри України ат Словаччини

Під час розмови вони обговорили низку питань, серед яких — розвиток двосторонніх відносин між країнами та можливості підтримки України у сфері енергетики.

Підкреслив, що "формула миру" є єдиним реалістичним шляхом до справедливого миру, а також нагадав про принцип "нічого про Україну без України,

– додав Сибіга.

Сторони також обговорили результати візиту словацького керівництва до Китаю, звертаючи увагу на його можливі наслідки для відносин між країнами.

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