Київ запросив спецпредставників Трампа на зустріч у Європі, - джерела

Українські перемовники запросили посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера зустрітися найближчими днями. Дипломати наразі узгоджують місце для проведення переговорів.

Про це повідомили джерела 24 Каналу.

Чи будуть переговори України та США?

Початково Київ висунув пропозицію організувати перемовини у Брюсселі, де цими днями заплановане засідання Європейської Ради. Там, ймовірно, буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Українські перемовники зараз запрошують Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселя чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів,

– повідомили джерела.

Однак, за їхніми даними, американська сторона не висловила бажання проводити зустріч в столиці Бельгії. У зв'язку з цим перемовники опрацьовують варіанти інших міст для зустрічі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав не робити поспішних висновків щодо відносин зі США. За його словами, цього разу спрацює такий же стриманий підхід, як і стримана позиція України після загострення відносин у 2025 році.

До слова, посланці Дональда Трампа визнали, що російський диктатор Володимир Путін не показує готовності домовлятися про завершення війни. Джерело Reuters повідомило, що Росія готова погодитися повернутися до переговорів лише за умови, що отримає контроль над рештою 11% території Донбасу.