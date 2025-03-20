Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США в Саудівській Аравії
- Зеленський анонсував нову зустріч команд України та США, яка відбудеться 24 березня 2025 року в Саудівській Аравії.
- Зустріч передбачає участь технічних команд і може включати паралельні переговори між США та Росією.
Перемовини стосовно припинення вогню між командами України та США тривають. Президент України анонсував нову зустріч.
Володимир Зеленський розповів, що Україна планує нову зустріч з американською командою. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг президента.
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Що відомо про нову зустріч
Зустріч відбутись 24 березня 2025 року в Саудівській Аравії.
Український президент розповів, що одна з наступних зустрічей між українською та американською делегаціями відбудеться вже зовсім скоро.
Будуть присутні наші технічні команди. Я так розумію, структура така, що спочатку відбудеться зустріч України з США, а потім, як зазначали партнери, у межах чинної дипломатії – Америка з Росією,
– пояснив він.
Крім цього, Зеленський також зауважив, що можливий такий варіант, що це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.
Раніше стало відомо, що переговори між Росією та США в Саудівській Аравії можуть відбутися на початку наступного тижня, приблизно 24 березня в Ер-Ріяді. Російську делегацію очолять сенатор Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Беседа.