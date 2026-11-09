Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: ЗМІ розкрили два головні блоки обговорень

Тристоронні переговори України, США та Росії мають відбутися у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі. Вони складатимуться з двох основних блоків.

Про порядок денний майбутньої зустрічі повідомив кореспондент американського мовника PBS News Нік Шифрін із посиланням на представника адміністрації США.

Що обговорюватимуть Україна, США та Росія на переговорах?

Перший блок переговорів стосуватиметься гарантій безпеки для України після завершення війни. Зокрема, Вашингтон обговорював із Москвою концепцію безпекової угоди для Києва за зразком четвертої та п'ятої статей Північноатлантичного договору.

Друга частина переговорів буде присвячена територіальним пропозиціям. Американський представник не став розкривати подробиці, однак зазначив, що під час непублічних контактів обидві сторони демонстрували певну готовність до компромісу.

Обидві сторони продемонстрували трохи гнучкості у приватних розмовах,

– цитує журналіст американського посадовця.

Окремо представник адміністрації США наголосив на необхідності участі європейських країн у процесі врегулювання війни.

"Щоб покласти край війні, Європа має бути за столом переговорів. Нам потрібно набагато більше європейських дискусій із Росією", – заявив американський посадовець.

Він визнав, що європейські союзники Вашингтона занепокоєні попередніми вимогами Москви. Зокрема, Росія вимагала відведення сил НАТО зі східного флангу Альянсу.

Однією з ідей для активізації діалогу між Європою та Росією у Вашингтоні назвали відновлення роботи Ради НАТО – Росія. Її діяльність була зупинена у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ще одним питанням, яке обговорюють американська та російська сторони, є механізм автоматичного відновлення санкцій проти Росії.

Йдеться про так званий механізм snapback. Він передбачає автоматичне повернення обмежувальних заходів у разі порушення визначених умов або зобов'язань.

Такий інструмент можуть включити до пакета стимулів для Росії, щоб заохотити Москву дотримуватися режиму припинення вогню. Водночас деталі можливого механізму та умови його застосування наразі не розкриваються.

Нагадаємо, у США заявили, що вперше побачили ознаки реальної готовності Росії завершити війну проти України. Сторони непублічно демонструють готовність до певних компромісів, зокрема щодо територіального питання.