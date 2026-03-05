Зеленський розповів про долю тристоронньої зустрічі зі США та Росією
- Запланована тристороння зустріч України, Росії та США в Абу-Дабі відкладена через війну на Близькому Сході.
- Україна пропонує змінити місце та відтермінувати зустріч, але сподівається на обмін військовополоненими найближчим часом.
У перші дні березня мала відбутися зустріч України, Росії та США в Абу-Дабі. Втім, війна на Близькому Сході внесла свої корективи.
Один із учасників запланованих переговорів – США – активно втягнуті у протистояння з Іраном, а місце зустрічі зазнає обстрілів. В інтерв'ю Rai Italia Володимир Зеленський розповів про перспективи проведення нового раунду тристоронніх перемовин.
Коли буде наступна зустріч України, Росії та США?
Президент нагадав, що наступна зустріч Україна – США – Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня. За словами політика, українська сторона говорила з американською про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході.
Глава держави висловив сподівання, що обмін військовополоненими, про яких домовлялися в ході попередніх зустрічей, таки відбудеться у найближчі дні.
До слова, російські джерела кажуть, що Стамбул є одним із можливих альтернативних місць проведення тристоронньої зустрічі.
Останні новини про мирні переговори
- Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський визнав, що мирні переговори між Україною та Росією за участю США зайшли в глухий кут через суперечки щодо територій і 20-пунктного плану врегулювання війни. За його словами, США готові надати Україні безпекові гарантії, але лише після підписання мирної угоди. Водночас переговори застопорилися, бо Росія вимагає передати їй усю Донецьку область. Україна погодилася на пропозицію США заморозити нинішню лінію фронту, але Росію такий варіант не влаштовує. Також Москва хоче створити демілітаризовану зону лише на українській території, що Зеленський назвав неприйнятними.
- Росія погрожує вийти з тристоронніх мирних переговорів, якщо Україна не погодиться поступитися територією. Президент Зеленський заявив, що переговори з Росією і США тривають, і у разі виходу будь-якої сторони Київ шукатиме інші формати для досягнення миру.
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія нібито готова прийняти американські гарантії безпеки для України. Про це на перемовинах говорили представники російської делегації. Тим часом заява очільника МЗС Сергія Лаврова свідчить про цілком інший намір.
- Для Росії неприйнятно зберігати нацифіковану та мілітаризовану Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, чиї слова наводить ТАРС. Він заявив, що для Росії "абсолютно неприйнятно зберегти давно нацифіковану Україну та мілітаризовану Україну". Він нагадав, що на Заході мають намір гарантувати безпеку "київського режиму", тому що він нібито відстоює європейські цінності і "протистоїть агресору в особі Росії".