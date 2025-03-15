"Диявол у деталях": Зеленський розкрив подробиці перемовини в Джидді

Переговори між українською та американською делегаціями у Джидді відбулися 11 березня. Президент України Володимир Зеленський розкрив деякі деталі зустрічі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами 14 березня.

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Як Зеленський прокоментував відповідь Росії на пропозицію про перемир'я

Зеленський зазначив, що російська сторона буде всілякими способами намагатися "втягнути будь-який процес в деталі". Він додав, що 30-денне припинення вогню, запропоноване США під час переговорів, не буде виконано, навіть якщо керівництво Росії погодиться на його умови.

Я пам'ятаю мінські всі процеси. Росіяни кажуть, наприклад, "ми за ceasefire, ми завжди були "за", але…". І ось тут після "але", як то кажуть, диявол в деталях. Тому що вони починають пропонувати вам деталі для того, щоб втягнути в діалог, для того, щоб зробити відтермінування тих чи інших процесів. Відтермінування закінчення війни або ceasefire в даному контексті як одного з перших пунктів плану закінчення війни. Ми бачимо сьогодні деталі. Ми з вами ще їх не розуміємо до кінця, але чуємо, що вони будуть,

– зазначив Зеленський.

Що таке ceasefire Ceasefire – це англійське слово, яке означає "перемир'я" або "припинення вогню".

Також президент переконаний, що реакція США на подібні заяви обов'язково буде. Зеленський також пригадав, як перед повномасштабним вторгненням Росія заявляла, що не збирається нікого окупувати та не бажає війни, "але українці просто повинні йти за мінським процесом".

"Оце "але" – це ці деталі, в які вони втягують. Я вважаю, що зараз відбувається те саме. І якщо зараз буде сильна відповідь Сполучених Штатів Америки, вони їм не дадуть гратися. А якщо будуть кроки, яких Росія не боїться, вони будуть затягувати процес", – зауважив український лідер.

Як США можуть змусити Росію до миру

За словами Зеленського, США готові застосувати максимальні додаткові санкції проти Росії, якщо та відмовиться від миру.

Я думаю, що так само ми будемо говорити про те, чи може бути сильна допомога Україні. Поки що розблокований обмін розвідданими і розблокована допомога, яка йшла. Поки що ми не говоримо про той чи інший новий крок щодо сильної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Думаю, що це буде залежати від того, чим закінчиться саме цей крок щодо тиші на 30 днів,

– зазначив президент.

Чи обговорювали у Джидді територіальні питання

Президент розповів, що в офіційному документі, з яким вийшли команди після зустрічі, територіальне питання відсутнє. Однак, за словами Зеленського, це не означає, що воно не підіймалося.

Піднімалися різні питання. Американці все більше і більше вникають в суть. Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі. Тобто у них є своє довге життя. У них є сім'ї. У них є, вибачте, цвинтар, куди вони ходять квіти покласти. Тобто є життя. І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо. Тому питання територій найскладніше, після питання ceasefire,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що партнери знають про червоні лінії України і те, що українська сторона не визнає і не визнає окуповані території, як частину Росії.

"Це моя політична воля як Президента. І це політична воля нашого народу. Це порушення міжнародного права і Конституції України", – зазначив український лідер.

Як можуть розв'язати питання ЗАЕС

За словами Зеленського, ЗАЕС – велика проблема росіян, адже без України її існування неможливе, а щоб її відновити, потрібні гроші і фахівці.

Однак він погодився із тим, що для України це також проблема, адже це втрачені кошти та можливості.

Я впевнений, що вони хочуть її підключити і зараз. Мало того, я впевнений, що вони будуть робити політичні, публічні заяви, що станція скоро буде працювати, буде давати електрику територіям, які контролюють "рускіє". Так воно не буде швидко. І під постійним політичним тиском буде МАГАТЕ. Тому що МАГАТЕ не може їм цього дозволити,

– заявив Зеленський.

Чи є у США єдина позиція щодо війни в Україні

Зеленський відзначив той факт, що зустріч пройшла добре. За його словами, це найкраща зустріч за останні кілька місяців, яка відбувалася між командами США та України.

Це була абсолютно конструктивна бесіда, з повагою. Це була зустріч стратегічних партнерів. Я хотів би продовження в тому ж напрямку. Вважаю, необхідно зберегти склад обох переговорних команд. Щоб зберегти діалог, який ці команди знайшли. І дійти до припинення вогню, дотиснути росіян,

– наголосив президент.

Які будуть подальші кроки щодо миру

За словами Зеленського, наразі існує кілька платформ, де команди працюють над подальшими кроками щодо мирного врегулювання.

Мета цих обговорень – володіти конкретними планами на випадок, якщо Росія погодиться на припинення вогню.

Серед ключових питань – можливе розміщення миротворчого контингенту в Україні, фінансова підтримка української армії та інші аспекти.

Британія та Франція відіграють важливу роль у цих переговорах, оскільки мають окремий зв’язок зі США.

Зеленський також висловив упевненість, що після завершення війни США та Європа, зокрема Німеччина, будуть зацікавлені у відбудові України.

Щодо вступу України до Європейського Союзу, Зеленський нагадав, що його блокує лише одна країна – Угорщина.

Ні США, ні члени Європейського Союзу, ніхто не проти, крім однієї країни,

– заявив президент.

Однак він додав, що, на його думку, позиція Угорщини залежатиме від політики США.

До слова, раніше про хід переговорів у Джидді розповів радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волц. За його словами, словами сторони обговорювали лінії розмежування, де війна має зупинитися та навіть малювали це на карті.